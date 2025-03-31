МИД Молдавии объявил трех российских дипломатов персонами нон грата

МИД Молдавии объявил трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата. Об этом сегодня, 31 марта, заявили в молдавском внешнеполитическом ведомстве. Российских сотрудников обвинили в действиях, «противоречащих статусу дипломата». Сотрудников российского диппредставительства, в том числе занимающегося урегулированием приднестровского конфликта сопредседателя Объединенной контрольной комиссии, обязали покинуть страну. Соответствующую ноту вручили 31 марта послу РФ в Молдавии Олегу Озерову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«МИД направил российскому дипломату ноту, в которой объявил трех сотрудников посольства России персонами нон грата»,— говорится в заявлении МИДа республики, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

Ранее сегодня, 31 марта, телеканал Moldova 1 сообщал, что глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ обвинил посольство РФ в Молдавии в содействии депутату парламента от блока «Победа» Александру Нестеровскому при сокрытии от правосудия. По словам представителя спецслужбы, депутата на машине с дипломатическими номерами доставили в Приднестровье за день до оглашения приговора. В посольстве России в Кишиневе назвали эти заявления «голословными и неприемлемыми».

Александр Нестеровский — один из лидеров оппозиционной молдавской партии «Возрождение», которая с апреля 2024 года входит в коалицию «Победа». Сторонники коалиции выступают за сотрудничество и развитие связей с Россией и Евразийским экономическим союзом. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Александра Нестеровского депутатской неприкосновенности, а суд Кишинева вынес решение о его аресте. В партии «Возрождение» расценили решение как попытку «выбить» Александра Нестеровского из предвыборной гонки на местных выборах. В марте суд Кишинева приговорил депутата к 12 годам лишения свободы. Его обвинили в коррупции и принятии средств для финансирования политической партии от организованной преступной группы.

Подробнее о блоке «Победа» — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая