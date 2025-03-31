Швеция выделит Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму $1,6 млрд

Глава Минобороны Швеции анонсировал выделение Украине пакета военной помощи на сумму $1,6 млрд. По словам министра обороны, это крупнейшая поставка со стороны Стокгольма с начала боевых действий на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ints Kalnins / Reuters Фото: Ints Kalnins / Reuters

«Пакет помощи, который мы представляем сегодня, является самым крупным из тех, что мы когда-либо предоставляли Украине,— заявил журналистам министр обороны Швеции Пол Йонсон (цитата по AFP).— Мы хотим донести до вас, что мы усиливаем нашу поддержку, увеличиваем ее силу и масштабы».

В 2024 году президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на ближайшие десять лет. В прошлом году Киев также подписал первый прямой контракт на закупку вооружений с неназванной шведской компанией.

Подробнее о позиции Европы по конфликту на Украине — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая