Тестирование для детей мигрантов, лимиты на кредиты и «вторичка» по семейной ипотеке

Знание русского для поступления в школу

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 1 апреля 2025 года дети иностранцев будут проходить тестирование на знание русского языка

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ С 1 апреля 2025 года дети иностранцев будут проходить тестирование на знание русского языка

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Для поступления в российские школы детям иностранных граждан необходимо сдать тест на знание русского языка хотя бы на три балла. Тестирование будет проводиться по годам обучения. Если ребенок не сможет набрать необходимые баллы, то ему дадут возможность пройти дополнительное обучение и пересдать экзамен через три месяца.

Соответствующий закон о необходимости знания русского языка детьми мигрантов приняли в декабре 2024 года. Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов сообщил «Ъ Волга-Урал», что для обучения школьников-иностранцев создадут специальные программы.

Ограничение потребительских кредитов

С 1 апреля полная стоимость потребительского кредита не должна превышать среднерыночное значение по категории кредита больше чем на треть. В пресс-службе Банка России рассказали, что изменения позволят контролировать рост ставок по кредитам и помогут обеспечить защиту интересов граждан.

Ограничения полной стоимости потребительского кредита отменили в IV квартале 2024 года, чтобы организации «могли адаптироваться к ужесточившимся денежно-кредитным условиям».

Семейную ипотеку расширят

Займ по программе «Семейная ипотека» можно будет оформить на покупку вторичного жилья. Ранее такая программа предусматривала приобретение имущества только в новостройках. Условия семейной ипотеки решили распространить на регионы с низким уровнем жилищного строительства.

По обновленной программе семьи, имеющие ребенка до семи лет, смогут приобрести жилье на вторичном рынке по ставке 6% годовых. При этом квартира должна находиться в многоквартирном доме, построенном не более 20 лет назад. Здание также не должно быть аварийным.

Максимум 20 сим-карт

Число сим-карт, которыми может владеть один россиянин, сократится до 20. Иностранный гражданин может иметь максимум 10 сим-карт. Россияне могут узнать об оформленных на свое имя картах через портал Госуслуг и при необходимости приостановить их обслуживание.

«Все это будет способствовать борьбе с кибермошенничеством, в котором задействованы услуги связи», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Также согласно закону, договор об услугах связи с иностранным гражданином можно заключить только очно, если его данные внесены в Единую биометрическую систему. В договор с иностранцем также обязаны включить IMEI (код идентификации применяемого устройства).

Лимиты для микрофинансовых организаций

Банк России сможет устанавливать макропруденциальные лимиты по ипотечным займам и автокредитам для кредитных и микрофинансовых организаций. Макропруденциальный лимит — это предельная доля необеспеченного потребительского кредита в общем объеме займов.

Как сообщили в пресс-службе Банка России, введение лимитов позволит сделать структуру кредитования более здоровой и приведет к снижению роста закредитованности россиян.

3% в бюджет от рекламных доходов

В федеральный бюджет теперь нужно будет платить 3% от дохода за рекламные услуги в течение квартала. При этом закон не распространяется на сайты, владельцами которых являются вещатели теле- или радиоканалов и информационных агентств.

По информации пресс-службы Госдумы, средства используют для поддержки правообладателей российских программ и баз данных. Их перечень утвердит Правительство РФ.

Вождение только с российскими правами

Иностранные граждане не смогут использовать зарубежные водительские права. Мигранты, получившие вид на жительство или гражданство РФ до 1 апреля 2025 года, обязаны поменять удостоверения на российские. После 1 апреля завершится упрощенный порядок получения российских прав, а вождение с зарубежными правами будет считаться административным нарушением, штраф за которое составит 5–15 тыс. руб.

Застройщиков ИЖС освободят от НДС

Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся строительством частных домов, освободят от выплаты налога на добавленную стоимость. Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон № 176-ФЗ.

С 1 марта 2025 года вступил в силу закон, по которому денежные средства на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) можно размещать на эскроу-счетах. Подрядчик получит эти средства после предоставления банку сведений о регистрации права собственности заказчика на построенный дом.

Штрафы мусоровозам отменят

С 1 апреля в России не будут штрафовать мусоровозы за перевес. Согласно Федеральному закону № 257-ФЗ грузовикам, масса или нагрузка на ось которых превышает допустимые показатели более чем на 10%, запрещено движение по автомобильным дорогам без специального разрешения. Изменения накладывают мораторий на данный закон.

Ранее собственника мусоровоза могли оштрафовать на сумму от 250 до 400 тыс. руб. и взыскать ущерб, причиненный автодороге. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что приобретение техники меньшей массы повлечет рост издержек операторов и стоимости вывоза мусора.

Единая программа для детских лагерей

Этим летом дети начнут отдыхать в лагерях по единой программе. «Федеральную программу воспитательной работы для организации отдыха детей и их оздоровления» подготовило Минпросвещения РФ. В проекте предложены три обязательных блока мероприятий с:

литературными встречами и историческими играми;

церемонией подъема и спуска российского флага в дни открытия и закрытия смены и в государственные праздники;

профилактикой вредных привычек и формированием ценностного отношения к семье.

Особое внимание планируют уделить формированию уважения к памяти защитников Отечества и трудолюбия. Программа была разработана после утверждения в конце 2024 года поправок к ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка».

Диана Соловьёва