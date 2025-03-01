Спецсчета иноагентов, выходные на работе и самозапрет на кредиты

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 1 марта в России вводится запрет на розничную продажу несовершеннолетним энергетических напитков и зажигалок

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ С 1 марта в России вводится запрет на розничную продажу несовершеннолетним энергетических напитков и зажигалок

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Иноагентов обяжут использовать спецсчета

Неиспользованные выходные на работе

Самозапрет на кредиты

Запрет продажи энергетиков и зажигалок детям

Плата за отопление только в холод

Новые требования к рекламе кредитов

Частные дома построят по эскроу

Регулирование наставничества

Чек в ресторане будут выдавать до оплаты

Сначала оформить недвижимость

Нагрузка на педагогов снизится

Иноагентов обяжут использовать спецсчета

Иностранные агенты будут обязаны использовать специальный рублевый счет для зачисления средств от продажи недвижимого имущества и транспортных средств, сдачи их в аренду, процентов по вкладам, долевого участия в организациях и использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов.

Изменения вносятся в ФЗ № 255 «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Изначально авторы инициативы предлагали запретить иноагентам получать деньги только за творческую деятельность, но перед вторым чтением проект закона был дополнен.

Иноагент не сможет вывести денежные средства со специального счета заграницу, ими можно будет воспользоваться только после исключения человека из реестра Минюста. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал, что соавторами закона стали 429 депутатов.

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Неиспользованные выходные на работе

Согласно изменениям в статье 153 Трудового кодекса РФ, сотруднику, работавшему в выходной или нерабочий праздничный день, предоставляется день отдыха, которым он может им воспользоваться в течение одного года или присоединить к своему отпуску. Если работник не воспользовался этим правом, то в день увольнения ему должны выплатить разницу между полагавшейся оплатой работы в выходной или нерабочий праздничный день и фактически произведенной за этот день.

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Самозапрет на кредиты

С нового месяца россияне смогут установить в своей кредитной истории самозапрет на выдачу кредитов и займов. Ограничения нельзя ввести на ипотеку, автокредиты, образовательные кредиты и поручительства. Чтобы установить самозапрет, не нужно досрочно погашать действующие займы. С 1 марта ограничения можно установить через портал «Госуслуги» или в МФЦ, где появится такая функция не позднее сентября.

По итогам 2024 года объем похищенных мошенниками средств превысил 27 млн руб.

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Запрет продажи энергетиков и зажигалок детям

С 1 марта в России вводится запрет на розничную продажу несовершеннолетним энергетических напитков и зажигалок. Если продавец сомневается, что покупатель достиг совершеннолетия, он вправе потребовать предъявить документ, позволяющий установить возраст.

Комитет Госдумы по госстроительству также рекомендовал в первом чтении законопроект о штрафах до 500 тыс. руб. за продажу энергетиков детям. В ноябре Кабмин РФ поддержал эту законодательную инициативу.

Как рассказала детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец в беседе с «Ъ Волга-Урал», в 2022 году законопроект был принят в республике, после чего с инициативой выступили на федеральном уровне.

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Плата за отопление только в холод

Регионам России запретили взимать плату за отопление равномерно в течение года. Теперь оплачивать его нужно будет только в период подачи тепла в дом.

Как рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский, мера позволит повысить прозрачность платежей за коммунальную услугу. «В случае же с оплатой за отопление лишь в те месяцы, когда оно подается в квартиры, каждый собственник сможет контролировать, соответствует ли платеж показаниям приборов учета», — сообщил господин Якубовский.

В период подачи отопления счета за коммунальные услуги будут значительно выше, чем при равномерной оплате. При этом в регионах, которые уже перешли на равномерные месячные платежи, эта форма оплаты сохранится.

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Новые требования к рекламе кредитов

Рекламодателей обяжут указывать полную информацию об условиях и сумме кредитов и займов в рекламе услуг по их предоставлению. Соответствующий указ внес изменения в Федеральный закон «О рекламе». Если в рекламе есть хотя бы одно условие, которое влияет на полную стоимость товара, то необходимо добавить фразу «Изучите все условия кредита (займа)» и ссылку на страницу с подробностями. Такое предупреждение должно длиться три секунды, а если реклама визуальная, то занимать не менее 5% площади рекламы. Если ссылку нельзя добавить, то в рекламе должны быть все условия, влияющие на полную стоимость кредита.

Если в рекламе кредитных услуг есть информация о процентных ставках, то нужно отразить диапазоны значений полной стоимости кредита. Рекламодателей также обяжут размещать предупреждение с призывом оценить свои финансовые возможности. Фраза должна длиться не менее трех секунд и занимать не менее 5% кадра — в зависимости от формата рекламы.

«Это поможет людям получить все необходимые сведения об услуге и принять взвешенное решение», — сообщил Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

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Частные дома построят по эскроу

С 1 марта вступает в силу федеральный закон «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу». Заказчик строительства частного дома сможет размещать денежные средства на счетах эскроу. Девелопер будет строить объекты недвижимости за счет собственных или кредитных средств. Подрядчик сможет получить оплату после предоставления банку сведений о регистрации права собственности заказчика на построенный дом.

В декабре прошлого года журналистка из Татарстана задала вопрос президенту России Владимиру Путину об обманутых участниках индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Сотрудники правоохранительных органов установили, что на объекты недвижимости нет договоров долевого участия. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

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Регулирование наставничества

В Трудовой кодекс России будет внесена статья 351.8, которая будет регулировать условия наставничества. Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский в беседе с «Ъ Волга-Урал» рассказал, что ранее трудовое законодательство не предусматривало институт наставничества. Работодатель мог налагать на сотрудников дополнительную нагрузку, а дополнительные обязательства перед ним могли и не возникать, поясняет эксперт.

«Закрепление таких прав на уровне ТК РФ обеспечивает достаточно высокую степень защиты от злоупотреблений со стороны нанимателя», — заявил Илья Жарский.

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Чек в ресторане будут выдавать до оплаты

Предприятия общепита теперь должны выдавать чеки посетителям до оплаты заказа. Чек должны передать заранее при непосредственном взаимодействии клиента с официантом, а также при использовании терминалов самообслуживания для расчета с посетителем. Ранее чек формировался только после оказанной услуги.

«Это изменение направлено против тех заведений общепита, которые получали оплату, но чек по забывчивости или намеренно не выбивали», — сообщили в пресс-службе ФНС.

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Сначала оформить недвижимость

Вступит в силу Федеральный закон (№ 487-ФЗ), который вносит изменения в процедуру оформления недвижимости. Как сообщили в пресс-службе Росреестра Татарстана, теперь построенные объекты можно будет эксплуатировать только после их оформления. Ранее созданные сооружения фактически оформлялись по желанию застройщиков.

Согласно изменениям, земельный участок нельзя будет поставить на кадастровый учет, если информации о его границах нет в Едином государственном реестре недвижимости (ЕРГН). Регистрация прав и совершение сделок будут возможны только с земельными участками с установленными границами.

В этом году в Татарстане планируют уточнить границы более 95 тыс. объектов недвижимости.

Также с 1 марта юридических лиц обяжут взаимодействовать с Росреестром в электронном формате. После 1 марта документы, поданные в бумажном виде, будут возвращены без рассмотрения. Исключениями станут сделки, где одну из сторон представляет физическое лицо.

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Нагрузка на педагогов снизится

Педагоги вузов и учреждений среднего профессионального образования будут подготавливать документацию только по конкретному списку. Таким образом, на педагогов не смогут возложить работу, не предусмотренную законом, в том числе подготовку других документов, сообщает Вячеслав Володин.

Ранее вступили в силу подобные меры в отношении учителей в школах. Господин Володин считает, что изменения помогут разгрузить преподавателей и повысить качество образования.

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Диана Соловьёва