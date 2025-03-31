В Кремле прокомментировали приговор Марин Ле Пен

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков увязал судебный процесс против ультраправого политика Марин Ле Пен во Франции с попранием демократических ценностей. Представитель Кремля при этом отметил, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Франции и не хочет этого делать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Abdul Saboor / Reuters Фото: Abdul Saboor / Reuters

«Действительно, все больше и больше европейских столиц идет по пути попрания демократических норм... Но в целом наши наблюдения по европейским столицам говорят о том, что там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса»,— сказал господин Песков журналистам.

«Но, безусловно, не хотим вмешиваться во внутреннее дело Франции. Никогда этого не делали»,— сказал Дмитрий Песков.

В понедельник, 31 марта, суд Франции озвучил приговор в адрес лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен. Ее признали виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов партии «Национальное объединение» и лишили возможности избираться на пост президента в 2027 году.

Помимо Марин Ле Пен, виновными по делу о растрате признали еще восемь депутатов партии «Национальное объединение». 12 депутатов признали виновными в сокрытии информации.

Марин Ле Пен и еще два десятка партийных деятелей обвиняли в незаконном использовании средств Европарламента для оплаты труда сотрудников партии, базирующихся во Франции. По данным обвинения, в общей сложности было похищено почти €3 млн за 11 лет. Обвиняемые заявили, что деньги использовались законно. После завершения судебного процесса в ноябре прошлого года прокуроры потребовали для Марин Ле Пен пять лет тюремного заключения (в том числе три условно), штраф в размере €300 тыс. и пятилетнее поражение в избирательных правах. Обвинительный приговор угрожает будущему Марин Ле Пен в качестве кандидата на президентских выборах 2027 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Для Марин Ле Пен пять лет не срок».

Анастасия Домбицкая