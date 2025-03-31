Песков: Россия и США работаю над реализацией некоторых идей по Украине
Москва и Вашингтон работают над реализацией некоторых идей по украинскому урегулированию. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, конкретики пока нет.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Мы работаем над реализацией некоторых идей, связанных с украинским урегулированием»,— сказал господин Песков журналистам.
По словам представителя Кремля, работа ведется, но пока какой-то конкретики, о которой в Кремле могли бы сообщить, нет. «Это процесс, растянутый по времени, связанный со сложностью субстанции»,— добавил он.
25 марта глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что переговоры с США в Эр-Рияде прошли не очень результативно, но «было бы наивно ожидать прорывов». Переговоры в Эр-Рияде состоялись 24 марта. По итогам этой встречи в Белом доме, в частности, рассказали, что Россия и Соединенные Штаты договорились обеспечивать безопасное судоходство на Черном море.
Подробности — в материале «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».