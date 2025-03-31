Песков: Россия и США работаю над реализацией некоторых идей по Украине

Москва и Вашингтон работают над реализацией некоторых идей по украинскому урегулированию. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, конкретики пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы работаем над реализацией некоторых идей, связанных с украинским урегулированием»,— сказал господин Песков журналистам.

По словам представителя Кремля, работа ведется, но пока какой-то конкретики, о которой в Кремле могли бы сообщить, нет. «Это процесс, растянутый по времени, связанный со сложностью субстанции»,— добавил он.

25 марта глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что переговоры с США в Эр-Рияде прошли не очень результативно, но «было бы наивно ожидать прорывов». Переговоры в Эр-Рияде состоялись 24 марта. По итогам этой встречи в Белом доме, в частности, рассказали, что Россия и Соединенные Штаты договорились обеспечивать безопасное судоходство на Черном море.

Подробности — в материале «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».

Анастасия Домбицкая