Переславший ВСУ 4 тыс. рублей осужден в Хабаровске на 13 лет

Хабаровский краевой суд признал виновным в финансировании украинских вооруженных формирований жителя Комсомольского района, сообщила прокуратура региона сегодня, 31 марта. За государственную измену (ст. 275 УК РФ) 26-летний комсомольчанин приговорен к 13 годам в колонии строгого режима. Как уточнили в прокуратуре, он перевел более 4 тыс. руб. в виде криптовалюты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Суд установил, что в январе—марте 2023 года фигурант нашел в интернете публикации с реквизитами электронных кошельков, используемых для сбора безналичных средств в целях финансовой поддержки и материально-технического обеспечения ВСУ.

Расследование вели специалисты УФСБ по региону. В ведомстве уточнили, что средства пошли на приобретение ВСУ и воинским формированиям, входящим в их состав, оружия и боеприпасов для последующего их применения против ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции.

Эрнест Филипповский, Хабаровск