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Коммерсантъ FM
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Иран пообещал жёсткий ответ, если США нанесут удар

Если Вашингтон попытается нанести удар по Ирану или устроить мятеж изнутри, его ждет «мощный ответный удар». Об этом в понедельник заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / AP

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / AP

«Враждебность со стороны США и Израиля существовала всегда. Они угрожают напасть на нас, что мы считаем маловероятным,— сказал аятолла (цитата по Reuters). — Однако, если они совершат какой-либо проступок, то получат мощный ответный удар».

Господин Хаменеи также предупредил, что помыслы о подстрекательстве к мятежу внутри Ирана также не останутся незамеченными. «Если они (США. — "Ъ") думают устроить мятеж внутри страны, как (это было. — "Ъ") в прошлые годы, иранский народ сам разберется с ними»,— сказал он.

30 марта президент США Дональд Трамп заявил, что армия страны прибегнет к бомбардировкам Ирана, если тот не согласится на сделку по ядерной программе. Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее отверг прямые переговоры с США по ядерной программе, но допустил возможность непрямых контактов.

О возможности США начать боевые действия против Ирана говорил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф 23 марта. По его словам, Вашингтон заинтересован в мирном урегулировании вопроса, однако в случае отказа от сотрудничества Иран ждет «не очень хорошая альтернатива».

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), также известный как ядерная сделка, был подписан в июле 2015 года в Вене между Исламской Республикой Иран и группой стран, включающей Великобританию, США, Россию, Францию, Китай и Германию. Документ подразумевает положения и обязательства сторон. В частности, Иран обязался в течение 15 лет не обогащать уран выше 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне не более 300 кг. Также Тегеран пообещал не строить дополнительные тяжеловодные реакторы, не накапливать более 130 тонн тяжелой воды и не разрабатывать взрывные устройства ядерного типа. В 2018 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа, США вышли из СВПД. В ответ Иран значительно нарастил свой технологический потенциал и запасы высокообогащенного урана.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мир с Ираном остался на бумаге».

Анастасия Домбицкая

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