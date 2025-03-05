86 га Липецкой ипотечной корпорации выкупил вологодский предприниматель
Вологодский индивидуальный предприниматель Сергей Машкин выкупил три участка некогда крупного застройщика АО «Липецкая ипотечная корпорация» (ЛИК) общей площадью 86,4 га. Он снизил начальную цену лота с 26,7 млн до 22,7 млн руб. Это следует из документации торгов в форме публичного предложения.
По данным Rusprofile, Сергей Машкин был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Вологодской области в январе 2024 года. Основной вид деятельности — покупка и продажа собственной недвижимости. Также он является председателем дачного некоммерческого партнерства «Починок» в вологодском Череповце.
В конце января на торги также были выставлены три участка ЛИК общей площадью 37,4 га и 26 участков на 7,7 га. Начальные цены лотов составляют 75,8 млн и 12 млн руб. соответственно. Итоги этих тендеров еще не подвели.
ЛИК признали банкротом в 2019 году. Активы компании продаются с торгов с 2022 года. Их основная часть оценивалась в 2,6 млрд руб., однако в итоге многие лоты выкупили за 900 млн. Среди них — 40 участков, которые изначально продавались за 1,8 млрд, а ушли за 341 млн.
За что был осужден бывший глава ЛИК Валерий Клевцов — в публикации «Ъ-Черноземье» «Строителя подкупили коллеги».