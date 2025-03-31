Трамп: TikTok будет продан до конца недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по продаже американского сегмента TikTok будет заключена до 5 апреля. Ключевыми покупателями называют Blackstone, Microsoft, Oracle и Илона Маска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«У нас много потенциальных покупателей,— сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета поздно вечером в воскресенье.— Интерес к Tiktok огромный. Я бы хотел, чтобы Tiktok выжил».

В апреле 2024 года Джо Байден подписал закон о блокировке TikTok в случае, если владеющая соцсетью китайская компания ByteDance не продаст бизнес на территории страны до 19 января 2025 года. Новый президент США Дональд Трамп приостановил действие запрета — теперь сделка должна быть совершена к 5 апреля. Администрация президента ведет активные переговоры сразу с несколькими потенциальными покупателями. Среди них различными СМИ упоминались Blackstone, Microsoft, Oracle и Илон Маск.

О российском и американском подходах к ограничению TikTok — в материале «Тик-так, бан!».

Кирилл Сарханянц