Современное российское оружие, в том числе «Орешник», «Калибр» и «Сармат» — лучшее «лекарство» от русофобии западных политиков. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Значительная часть европейских политиков заболела русоманией <...> в острой форме <...>. Наилучший лечебный эффект наблюдался в ходе совместного применения сильных седативных препаратов типа "Калибр", "Оникс", "Искандер" и мощного многокомпонентного транквилизатора "Орешник"»,— написал Дмитрий Медведев.

Секретарь Совбеза РФ отнес к числу «болеющих русофобией» президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и других европейских политиков. По мнению господина Медведева, такие «больные» вредят прежде всего себе.

5 марта зампред Совбеза РФ заявил, что главная задача России — «нанесение Украине поражения на земле».