Медведев: главная задача России — нанесение Украине урона на земле

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал мировые события последней недели. По его мнению, президент США Дональд Трамп устроил «лютую выволочку» президенту Украины Владимиру Зеленскому на встрече в Вашингтоне. Прошедший в Лондоне саммит в поддержку Украины господин Медведев счел «пустышкой».

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Решение господина Трампа о приостановке военной помощи Киеву он назвал «символическим жестом». Дмитрий Медведев убежден, что после подписания Вашингтона сделки с Киевом по украинским редкоземельным металлам «поставки американских вооружений, скорее всего, возобновятся». Несмотря на это российская военная операция продолжается, отметил он.

«Враг сопротивляется и пока не повержен. Ведь остановка войны для бандеровского режима и лично для его главаря означает неизбежный конец. Поэтому нанесение максимального поражения врагу на земле сегодня остается нашей главной задачей»,— написал господин Медведев во «ВКонтакте».

США приостановили поставки оружия Украине после ссоры господ Трампа и Зеленского. Их встреча в Белом доме 28 февраля переросла в спор, а затем была досрочно прекращена из-за разных позиций по урегулированию российско-украинского конфликта. По оценке The Wall Street Journal, у ВСУ хватит оружия до лета, а после они могут лишиться в том числе систем ПВО.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Украина попала в обезоружение».