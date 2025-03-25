Восемь депутатов выдвинулись на праймериз ЕР в нижегородскую думу к 25 марта

Еще два депутата выдвинулись на праймериз «Единой России» в гордуму Нижнего Новгорода. Это исполнительный директор АО «Хлеб» Сергей Пляскин (округ №23) и директор спортшколы «Радий» Владимир Поддымников-Гордеев (№34). Они выдвинулись по своим же округам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

По состоянию на 25 марта, заявки подали восемь из 26 действующих парламентариев-единороссов. Кроме указанных, это Владимир Тарасов (№1), Владимир Аношкин (№2), Роман Пономаренко (№3), Руслан Станчев (№15), Станислав Прокопович (№18) и Юрий Ерофеев (№19).

Также выдвинулся третий участник СВО — и.о. руководителя учебно-методического центра по профилактике терроризма НИУ РАНХиГС Олег Паняев (№10). Действующий депутат по этому округу — единоросс Оксана Смолина.

Помимо этого, на партголосование подали заявки еще 23 человека, включая 15 бюджетников. Среди последних восемь заведующих детсадами: №258 Татьяна Сергеева (округ №3), №186 Елена Шевелева (№4), №134 Наталья Захарова (№5), №70 Анна Дмитриева (№6), №89 Вера Зюбина (№8), №369 Елена Владимировна Овсянникова (№9), №235 Ирина Шмелева (№33), №205 Марина Алякина (№35).

Также заявки на голосование подали директор школы №127 Наталья Крюкова (№5); ИП Дмитрий Лоншаков (№8); замначальника в АНО «Нижегородский дом народного единства» Юлия Виноградова (№9); самозанятый Алексей Хлупин (№13); специалист ООО «ЕМП» Артем Колобов (№17); учитель школы №146 Елена Валерьевна Овсянникова (№17); водитель АО «ТПП Канавинское» Андрей Колузаков и специалист по охране труда ООО «Туна» Елена Котова (№18); студент РГУП Ростислав Бухман (№20); учитель школы №141 Даниил Маркин (№24); специалист из АО «Волжское пароходство» Юрий Малеханов (№29); начальник отдела спортшколы «Радий» Егор Петушков (№33); менеджер по продажам ООО «ТД Главспорт» Михаил Клочков и гендиректор ООО «ГКН Ритейл Групп» Дмитрий Новиков (№34); главный специалист в спортшколе «Радий» Амина Шакерова (№35).

Ранее заявки подали еще 40 человек, всего сейчас 66 кандидатов.

Ирина Швецова