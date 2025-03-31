«Триллионы-то гипотетические, а кабальные условия практические»

Киев попросит внести изменения в проект договора с США по недрам. Как пишет Bloomberg, среди них есть условие об увеличении американских инвестиций. Украина опасается, что из-за соглашения не сможет претендовать на вступление в Евросоюз. Согласно последним условиям, которые стали публично известны, Вашингтон получит монопольное право на участие во всех крупных инфраструктурных проектах и доступ к ресурсам. Кроме того, в счет долга за американскую военную помощь будет идти прибыль совместного инвестиционного фонда. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич считает, что Белый дом в вопросе сделки уступать не намерен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В отличие от первой администрации восьмилетней давности новый аппарат Трампа не так просто отступает от своих целей. Если требуемая сделка с наскока не получается, то Белый дом будто бы забывает об идее, а через пару недель вновь пытается ее реализовать, зачастую с куда более жестким подходом. Во всяком случае, именно так все выглядит в бесконечной саге о ресурсном соглашении с Украиной. Еще недавно казалось, что все уже оговорено. Когда случился скандальный визит в Белый дом, в соседней комнате уже были приготовлены папки с текстом сделки и ручки для ее подписания. Но тогда все сорвалось, а теперь есть новый проект.

На этот раз американцы хотят куда большего. Они намерены получить контроль над всеми инвестициями, связанными с эксплуатацией природных ресурсов Украины. Речь идет не только о редкоземельных металлах, но еще о нефти и газе, а также контроле над всей инфраструктурой, связанной с добычей: портами, трубопроводами, автомобильными и железными дорогами, шахтами и предприятиями переработки. При этом, как подчеркивают в Киеве, новый проект вновь не содержит никаких гарантий безопасности для Украины. Хотя это, конечно, не совсем так. Если США получат недра страны в свое совладение, то защищать они должны будут, может, и не саму Незалежную, но свои активы.

Причем в первые годы после подписания интерес заокеанского партнера будет принципиальным, ведь, согласно утечкам, Вашингтон требует создать специальный фонд, куда Украина начнет перечислять 50% доходов от всех новых проектов в области природных ресурсов и отдавать США всю прибыль фонда и еще 4% годовых. Все это до тех пор, пока не выплатит $100 млрд так называемого военного долга. Представитель Совбеза США Джеймс Хьюитт так и заявил: «Сделка по полезным ископаемым дает возможность Украине сформировать прочные экономические отношения с Соединенными Штатами, которые станут основой долгосрочного мира и безопасности».

В целом звучит логично, но у данного подхода могут возникнуть сразу две недовольных стороны. Во-первых, Москва, которая прекрасно понимает, что имеет в виду Вашингтон, во-вторых, Брюссель. Дело в том, что в условиях, предлагаемых американцами, содержится много пунктов, которые прямо противоречат правилам Евросоюза, куда так мечтает попасть Киев. Украинцы будут обязаны любые новые проекты предлагать сначала Белому дому, а помимо этого США получат право вето на продажу ресурсов другим странам.

То есть по сути появится некий американский протекторат, с которым будет одинаково неудобно всем окружающим. Кстати, самим украинцам тоже. Какой смысл думать о развитии, если вся прибыль уходит за океан? И даже общая оценка ресурсов Украины в $11,5 трлн не добавляет никакой мотивации. Триллионы-то гипотетические, а кабальные условия практические.

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Михаил Гуревич