В России шестой месяц подряд дешевеет аренда квартир

В марте медианная стоимость долгосрочной аренды квартир в России в городах-миллионниках составила 34 тыс. руб., сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «Яндекс аренды». Ставки по стране дешевеют шестой месяц подряд — они сократились на 17,3% с сентября 2024 года и на 2,3% с февраля.

Больше всего с осени подешевела аренда в Волгограде (на 30,6%, до 25 тыс. руб. в месяц), Москве (–28,4%, 82 тыс. руб.), Самаре (–27,4%, 28 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (–25,4%, 40 тыс. руб.) и Ростове-на-Дону (–20,8%, 30 тыс. руб.). Число предлагаемых лотов в марте выросло на 4,2% по сравнению с февралем и на 28% относительно декабря. С сентября количество квартир в аренду выросло в 1,9 раза.

Тенденцию на снижение цен подтвердили в «Циане», но компания считает среднюю стоимость аренды однокомнатных квартир. По ее данным, наем жилья в крупнейших российских городах в марте подешевел на 2% по сравнению с февралем и на 8% по сравнению с сентябрем 2024-гл, до 39 тыс. руб. в месяц. В «Циан.Аналитике» уточнили, что единственным городом-миллионником, где аренда за последние полгода подорожала, стала Пермь — там цены выросли на 4%, до 25 800 руб. в месяц.

О том, во сколько обойдется съем жилья в Москве, читайте в материале «Ъ FM» «Собственники перешли в аренду».