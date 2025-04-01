Федеральный холдинг увеличил долю в пермском IT-разработчике сервисов для грузоперевозок

В пермской IT-компании по разработке сервисов для грузоперевозок ООО «Умная логистика» произошли изменения в учредительском составе. По данным «СПАРК-Интерфакс» доля федерального холдинга ООО «Монополия.Онлайн» в организации увеличилась с 72 до 86%. При этом теперь основная часть ценных бумаг находится в залоге у других участников общества. Еще 13,44% «Умной логистики» находится во владении основателя компании Ольги Поповой, остальные 0,56% принадлежат гендиректору Сергею Мельницыну.

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Летом 2024 года «Ъ-Прикамье» сообщал, что транспортно-логистическая группа «Монополия» (Санкт-Петербург) приобрела пермского IT-разработчика сервисов для грузоперевозок ООО «Умная логистика». В компании тогда пояснили, что вхождение в состав нового учредителя будет способствовать комплексному развитию сферы транспортной логистики.

ООО «Умная логистика» было основано пермской предпринимательницей Ольгой Поповой в 2014 году. Компания занимается развитием универсальных логистических экосистем с использованием единого интерфейса для всех участников грузоперевозок: заказчика, перевозчика и водителя. Штат компании насчитывает 111 сотрудников, включая разработчиков, специалистов технической поддержки и маркетологов. На официальном сайте организации указано, что среди основных продуктов «Умной логистики» числятся TMS-система для грузоперевозчиков, платформа для проведения тендеров на перевозки, программа для автоматизации бизнес-процессов транспортных компаний, приложение «Умный водитель» для контроля за местоположением груза и приложение «Умный логист» для участия в аукционах от заказчиков.