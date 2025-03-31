В Ростовской области будут штрафовать за костры и розжиг мангалов

В Ростовской области с 30 апреля будет установлен особый противопожарный режим, на время которого, традиционно, действуют ограничения на разведение костров, устройств с открытым огнём или тлеющими материалами, включая мобильные мангалы. Об этом сообщил во время пресс-конференции замгубернатора Сергей Бодряков.

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Любители шашлыка могут его жарить только в определенных законом местах. За нарушение запретов предусмотрена административная ответственность.

Для физических лиц штраф может составить от 10 до 20 тыс. руб. Для должностных лиц сумма увеличивается до 30 –60 тыс. руб. А для юрлиц штрафы будут еще больше — от 400 до 800 тыс. руб.

Для приготовления шашлыка открытый огонь использовать можно, но с соблюдением всех правил безопасности. Место для жарки мяса и установки мангала должно быть ограждено от легковоспламеняющихся предметов и объектов, рядом должны быть средства пожаротушения.

Приготовление шашлыка на природе рядом с рекой будет нарушением.

Валентина Любашенко