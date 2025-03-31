Председатель колхоза осужден за неуплату налогов

В Чернушке руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива признан виновным по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенное в крупном размере). Об этом сообщают СУ СКР по региону и прокуратура Пермского края. Как установили следствие и суд, с 28 февраля по 31 июля 2024 года злоумышленник, являясь директором предприятия, которое имело задолженность по налогам более 3,5 млн руб., израсходовал средства в размере 4,9 млн руб.

Как следует из информации с сайта Чернушинского райсуда, в этом году по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ вынесен только один приговор в отношении Владимира Женина. Он является председателем сельхозкооператива «Колхоз “Красный Урал”». Чистый убыток предприятия по итогам 2023 года, по данным Rusprofile, составил 4,8 млн руб.

В ходе следствия организацией был полностью возмещен ущерб. Решением суда Владимиру Женину в качестве наказания назначен штраф.