Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект против навязывания услуг

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в Telegram, что на этой неделе нижняя палата парламента продолжит рассмотрение законопроекта, направленного на защиту россиян от навязывания дополнительных услуг. В частности, предлагается разрешить продажу дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату только с согласия потребителя.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам господина Володина, граждане жаловались, что часто сталкиваются с подобным при пользовании услугами банков, покупке авиа- и железнодорожных билетов, в автосалонах. В числе других предлагаемых мер:

пока не заключен договор о приобретении основных товаров, работ и услуг, нельзя навязывать дополнительные;

граждане смогут требовать вернуть деньги за предоставленные без их согласия товары, услуги и работы, удовлетворить это требование нужно в течение трех дней;

необходимо исключить проставление автоматических отметок о согласии на покупку дополнительных товаров, работ и услуг;

нельзя допускать формирование условий, предполагающих изначальное согласие на покупку дополнительных товаров, работ и услуг.

Спикер Госдумы добавил, что законопроект намерены рассмотреть в приоритетном порядке. Поправки в законодательство были подготовлены в конце 2024 года. Инициатором законопроекта выступило правительство.

Подробности — в публикации «Ъ FM» «Покупателей оградят от дополнительных трат».