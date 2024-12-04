Правительство предложило запретить навязывать дополнительные услуги и страховку

Правительство подготовило поправки в законодательство, согласно которым для получения дополнительных товаров или услуг покупатель должен дать согласие в письменной форме. Если гражданина вынудили перечислить средства, он сможет потребовать от продавца вернуть их.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что граждане продолжают жаловаться в Роспотребнадзор на нарушения своих прав. По его словам, согласие на заключение договора добровольного страхования добавляют при продаже билетов на самолет или поезд. Россияне также сталкиваются с этим при оплате услуг ЖКХ и покупке машины. Кроме того, иногда положенные по ОМС услуги пытаются оказать платно, рассказал он.

Господин Мишустин отметил, что «тактика навязывания четко выстроена», и для этого хватает «одного клика в онлайн-документе», что ведет к увеличению расходов граждан. «Человек даже и не понимает это сразу, что автоматическая отметка согласия вынуждает его переплачивать. При попытке отклонить это предложение грозят отказом в заключении договора, не дают обещанную скидку, либо даже готовы взыскать с него убытки, либо какие-то неустойки, штрафы»,— заявил премьер-министр.

По итогам 2024 года чистая прибыль страховых компаний может обновить исторический рекорд, достигнув 340 млрд руб. Но по сравнению с предыдущим годом, когда она удвоилась, темпы ее роста существенно замедлятся. По данным Центробанка, рост прибыли в основном будет определяться страховой деятельностью.

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