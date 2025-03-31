290,3 миллиарда долларов составил объем внешнего долга России на 1 января 2025 года, сообщил Банк России. В годовом выражении показатель сократился на 9%, составив 13,5% к ВВП за последние 12 месяцев. «Динамика внешнего долга определялась в основном сокращением задолженности перед нерезидентами по суверенным ценным бумагам, обусловившим снижение внешних обязательств органов государственного управления на 36,5%»,— указано в материалах ЦБ. Долг компаний на этом фоне в годовом выражении сократился на 28% фактически повсеместно (перед прямыми инвесторами — на 50%, в облигациях — на 66%, в ссудах и депозитах — на 41%), прочая же задолженность увеличилась в 1,6 раза.