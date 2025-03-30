«Спартак» увеличил отрыв от «Северстали» в серии play-off КХЛ

Московский «Спартак» в третий раз обыграл череповецкую «Северсталь» в 1/8 финала play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 1:0 и упрочил преимущество в серии до четырех побед — 3:0.

Автором единственной шайбы стал Ансель Галимов (9 минута). Вратарь «Спартака» Дмитрий Николаев отразил 20 бросков и в четвертый раз в карьере отыграл на ноль в матче play-off КХЛ.

Следующий матч между «Спартаком» и «Северсталью» пройдет 1 апреля в Череповце.

Таисия Орлова