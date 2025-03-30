NYT: специалисты США наводили почти все удары ВСУ с использованием HIMARS

Военное командование США руководило практически всеми ударами ВСУ из РСЗО HIMARS, сообщает The New York Times. По данным издания, американские специалисты, располагавшиеся на военной базе в немецком Висбадене, передавали украинским операторам данные о российских целях и координировали их действия.

Первые HIMARS прибыли на Украину летом 2022 года. Американские специалисты совместно с украинскими военными каждый день определяли наиболее важные объекты ВС РФ, а затем ВСУ били по ним из РСЗО. Американские военные опасались называть места ударов «целями». Вместо этого употреблялся термин «точка интереса».

«Если вам когда-нибудь зададут вопрос: "Вы передали цель украинцам? ", вы можете законно не лгать, когда говорите: "Нет, я этого не делал"»,— заявил источник изданию. Украинские военные использовали только координаты, предоставляемые специалистами из США. Операторам требовалась специальная электронная карта, которую американские наводчики могли деактивировать в любое время, сообщает NYT.