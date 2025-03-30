Умер актер Ричард Чемберлен, звезда «Сегуна» и «Поющих в терновнике»

О смерти американского актера Ричарда Чемберлена сегодня сообщил Variety. Он умер вчера вечером на Гавайях из-за осложнений после инсульта, рассказал собеседник издания. Господину Чемберлену было 90 лет — он не дожил сутки до своего 91-летия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ричард Чемберлен

Фото: Doug Sheridan / AP Ричард Чемберлен

Фото: Doug Sheridan / AP

Ричард Чемберлен родился 31 марта 1934 года в Лос-Анджелесе, в Беверли-Хиллз. Изучал живопись в Помонском колледже, который он окончил в 1956-м. Служил на Корейском полуострове и из армии вернулся в звании сержанта. В колледже он увлекся игрой в студенческом театре, поэтому после службы не пошел работать по своей специальности, а стал искать возможность проявить актерский талант.

В 1961 году он начал играть главную роль в сериале NBC «Доктор Килдер». За роль в медицинской драме он получил мировую популярность, сериал принес его первый «Золотой глобус» и другие награды. В Репертуарном театре Бирмингема он сыграл роль Гамлета в 1969 году, став первым американцем, сыгравшим эту роль после Джона Бэрримора в 1925 году.

В 1980 году Ричард Чемберлен сыграл шкипера Джона Блекторна в мини-сериале «Сегун», а в 1982 году в роли священника снялся в сериале «Поющие в терновнике», что также принесло ему два «Золотых глобуса» как исполнителю лучших мужских ролей. Его работы высоко оценивали зрители и критики.

В 2017 году он снялся в сериале Дэвида Линча «Твин Пикс», изобразил доктора Линера в фильме ужасов «Кино кошмаров» (2018) и сыграл роль в фильме 2019 года «В поисках Джулии», который снял режиссер Игорь Сунара. Эти работы стали последними в карьере актера.