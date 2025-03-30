«Металлург» оказался в шаге от вылета из play-off КХЛ

Омский «Авангард» в овертайме со счетом 2:1 обыграл действующего обладателя Кубка Гагарина — магнитогорский «Металлург» — в третьем матче серии play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и увеличил преимущество в серии до четырех побед — 3:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Победный гол забил Владимир Ткачев. Также у «Авангард» отметился Константин Окулов (37 минута). Автором единственной шайбы в составе «Металлурга» стал Никита Михайлис (30).

Следующий матч серии пройдет 1 апреля в Омске.

Таисия Орлова