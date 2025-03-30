Норвегия может снять запрет на инвестиции суверенного фонда в оборонные компании

Оппозиционные партии Норвегии призывают к отмене правила, которое запрещает суверенному фонду страны с активами на $1,8 трлн вкладываться в акции оборонных предприятий.

В преддверии парламентских выборов, которые пройдут в этом году, Консервативная партия и Партия прогресса заявили Financial Times, что хотят отменить это правило из-за нынешней геополитической ситуации.

Согласно правилам, принятым властями Норвегии еще в начале 2000-х годов, фонд национального благосостояния не может вкладываться в производителей табачной продукции, добычу угля, а также в оборонные компании, выпускающие ядерное и кассетное оружие. В результате под запретом оказались инвестиции в такие компании, как Boeing, BAE Systems, Safran и Airbus.

Действующий запрет представители оппозиции считают «лицемерным» и «ироничным», учитывая, что правительство Норвегии закупает вооружение у этих же компаний, но не может инвестировать в них.

Парламентские выборы в Норвегии пройдут в сентябре. Консерваторы и Партия прогресса долгое время считались фаворитами, но после возвращения в местную политику Йенса Столтенберга — бывшего премьер-министра Норвегии и главы НАТО — шансы правых и левых блоков оцениваются примерно одинаково.

Кирилл Сарханянц