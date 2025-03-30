Работодатели заинтересованы в интеллекте

IT-специалистов в России подталкивают к освоению нейросетей. О таком тренде “Ъ FM” сообщили аналитики Superjob. Там обратили внимание на то, что количество вакансий для специалистов со знаниями в сфере искусственного интеллекта выросло в разы. В таких сотрудниках заинтересованы в основном крупные компании. При этом от работников, которые не имеют опыта работы с нейросетями, участники рынка постепенно отказываются. Сокращения IT-специалистов, по данным «Ведомостей», в этом году произошли, в частности, в компаниях «Самокат», «Купер», «Сберлогистика». А МТС и «Вымпелком» уменьшили число вакансий для таких сотрудников более чем на 15% в сравнении с прошлым годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Онлайн-школы, опрошенные “Ъ FM”, также отмечают увеличение спроса на курсы, посвященные работе с нейросетями. Благодаря таким навыкам IT-специалист может увеличить свой доход как минимум на четверть, отметила руководитель исследовательского центра Superjob.ru Наталья Голованова: «Судя по вакансиям, действительно запрос на программистов со знанием нейросетей, принципа их машинного обучения увеличивается. За год март к марту он вырос почти в три раза.

Таких программистов ищут крупные IT-компании, операторы связи, банки, сетевой ритейл. Хороший программист — тот, который понимает тренды, учится всему новому и из этого выбирает самое выгодное для собственной разработки, для собственной компании.

Например, в части зарплаты программиста PHP медианой по рынку было 290 тыс. руб., а вот программист PHP с опытом машинного обучения может рассчитывать уже на 380 тыс. руб. Максимальное предложение, которое мы сейчас видим (я подозреваю, что это не совсем максимум, а просто открытое предложение), — это 550 тыс. руб.».

Как сообщили “Ъ FM” в онлайн-школах, специалисты с опытом работы в IT могут достичь уровня middle за один-два года. При этом средняя зарплата для таких разработчиков составляет свыше 200 тыс. руб., отметили аналитики Superjob. Еще одно направление которое связано с разработками в сфере искусственного интеллекта — Big Data. Около трети вакансий в области машинного обучения требуют компетенций data scientist. Но есть и другие востребованные специальности, связанные с искусственным интеллектом, отметила директор по персоналу IT компании «Наносемантика» Мария Сидорова: «Технологии и разработка являются необходимостью нынешних реалий. Они не стоят на месте. Существует в том числе и живая конкуренция на рынке. Поэтому потребность компаний в специалистах была, есть и будет.

Также сейчас новой тенденцией становится все большая и большая тематика цифровых аватаров с подключением к искусственному интеллекту.

Поэтому могу сказать, что сейчас в этом направлении также будут востребованы такие специалисты, как разработчики приложений и графических компонентов, технические художники и дизайнеры. И какое бы ни было направление в сфере IT, всегда будут нужны грамотные проджекты»

По данным «Известий», только за прошлый год в России в три раза подскочил спрос на узкопрофильных IT-специалистов со знанием моделей с искусственным интеллектом.

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Андрей Дубков