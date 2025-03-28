Нейросети рисуются на рынке

Нейросети могут оставить без работы веб-дизайнеров и фотографов, но при этом минимизировать расходы бизнеса на создание контента. Такое мнение высказывают опрошенные “Ъ FM” участники рекламного рынка. Ранее компания OpenAI представила новую версию чата GPT для генерации изображений. По данным разработчиков, она способна создавать не только нативные фотографии, но и объединять их с текстом, и даже изменять загруженные снимки. А чтобы не было споров, все картинки будут выходить с маркировкой ИИ. Тему продолжит Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Нейросеть теперь способна обрабатывать до 20 объектов в одном снимке за минуту и при этом анализировать загруженные пользователями картинки, учитывая их в будущих генерациях. OpenAI добавила в GPT-4o продвинутый генератор изображений. Новая версия отличается точной визуализацией текста, чего раньше не было, говорят в компании. При всех заявленных плюсах разработчик признает, что модель не всегда работает идеально. Например, она может вытягивать снимки и зависать при использовании не латинских букв. Но даже при таких неточностях профильные СМИ уже называют новую версию GPT «убийцей» Photoshop. Технология может отразиться и на рынке труда, не исключает директор по стратегии брендингового агентства Depot Фархад Кучкаров: «Полностью от веб-дизайнера не отказаться, но с него можно снять ту затратную часть, которая уходит на картинки.

Кто-то все равно должен потом верстать эти изображения, ставить к ним правильный текст, так что веб-дизайнеру что-то останется.

Но этот бюджет, который раньше тратился на создание фотографий, проведение фотосессий, может высвободиться. И здесь фотографы с продюсерами оказываются под угрозой, если они не будут применять искусственный интеллект для генерации готовых изображений. То же касается и фотостоков».

Чем дальше, тем лучше рисует искусственный интеллект и быстрее человека справляется с задачами, предлагая при этом различные вариации, утверждают собеседники “Ъ FM”. Но нейросети пока не могут идеально изображать руки, вернее, пальцы, и часто ошибаются с их количеством, выдают «стеклянный» взгляд, испытывают проблемы с тонкими текстурами, шерстяным покровом и ретушью. Но это дело времени. При этом ИИ уже сейчас серьезно облегчает работу, подчеркнул основатель агентства PurpleDoor Алексей Пак: «Вы можете создать медиаплан и параллельно загрузить туда картинки. Таким образом сокращаются бюджеты.

Можно прийти к компании и за ту же сумму, в которую бы обошлась профессиональная фотосессия, попросить нагенерировать себе 1 тыс. фотографий. В дальнейшем, конечно, это означает минимизацию расходов.

Например, я запускаю интернет-магазин, и если раньше нужно было заложить 300 тыс. руб. на съемки, то сейчас эти деньги можно потратить на маркетинговый бюджет либо еще на что-то. Кроме того, за 30 тыс. руб. я найму специалиста, который с помощью нейронки обеспечит достойные фотографии, которые, может быть, чуть-чуть будут хуже по качеству».

Для бизнеса, кроме оптимизации расходов, игры с нейросетями могут обернуться потерей клиентов, и прецедент уже есть, рассказал руководитель рекламного агентства Strong Дмитрий Сендеров: «Сейчас есть серьезный спрос на правдивость. Если вижу, что это дитя искусственного интеллекта, то не буду верить этому бренду. Вот вам пример — компания Volvo. Дела у бренда идут не очень, там режут косты по всем направлениям. И они одними из первых сделали ролик, целиком созданный ИИ. После этого там решили, что станут использовать эту технологию и дальше, и буквально на прошлой неделе новый ролик Volvo для арабского рынка был снят с эфира.

Покупателей отталкивает искусственность изображения».

Нерешенным остается и вопрос авторских прав. Кому принадлежат сгенерированные картинки: авторам промптов или создателям искусственного интеллекта? До сих пор нет гарантии, что нейросеть не использовала данные реального человека и не создала его цифровой двойник. И в этом случае бизнес, а не разработчик, несет ответственность при возникновении таких споров. Но, как выясняется, многие заказчики даже не знают, что подрядчик использовал ИИ для создания изображений. Поэтому пока это упрощает работу только самим исполнителям.

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Аэлита Курмукова