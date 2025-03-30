Просроченная задолженность предпринимателей на Кубани выросла за год на 86%

По состоянию на 1 февраля 2025 года просроченная задолженность индивидуальных предпринимателей Краснодарского края составила 766 млн руб. С начала года этот показатель вырос на 7%, а за год — на 86%. Такие данные публикует коллекторское агенство «Долговой консультант», основываясь на открытых данных ФНС РФ и Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На начало февраля 2025 года средний размер просроченного долга (соотношение количества действующих индивидуальных предпринимателей к объему просроченной банковской задолженности) в среднем по краю достиг 23 тыс. руб. при размере в 11,6 тыс. руб. на начало 2024 года.

В целом по России на начало года средний размер просроченной задолженности ИП достиг 19,3 тыс. руб. при размере в 9,89 тыс. на начало 2024 года (+94,9%). За январь текущего года показатель увеличился еще на 7% и превысил 20,7 тыс. руб. Общий просроченный долг ИП по России на начало февраля этого года составляет 92,5 млрд руб.

В целом по Южному федеральному округу общий размер просроченной задолженности индивидуальных предпринимателей на 1 февраля 2025 года составляет 12,7 млрд руб. Наиболее сложная ситуация — в Республике Крым, где общий долг ИП составляет 5,6 млрд руб. При этом, средний размер задолженности — 13 млн руб. На начало года он был 10,9 млн руб. (рост за месяц — 19,5%, рост за год — 128,2%).

В Адыгее индивидуальные предприниматели должны банкам совокупно 283 млн руб. Их средний размер задолженности составляет на 1 февраля 19,4 млн руб. (рост за месяц — 9,7%, за год — 101,9%).

Генеральный директор коллекторского агентства «Долговой консультант» Денис Аксенов считает, что средняя сумма просроченного долга индивидуального предпринимателя является маркером ухудшения платежеспособности не только представителей малого и среднего бизнеса. «Ситуацию не может сгладить и количественный прирост ИП (+7%), и прирост портфеля (+11%). Уменьшение количества предпринимателей приводит к снижению конкуренции и может оказать дополнительное давление на цены товаров и услуг»,— комментирует эксперт.

Дмитрий Михеенко