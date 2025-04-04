Компании ожидают от налогового мониторинга экономии сил

При переходе в режим налогового мониторинга компании сталкиваются с необходимостью модернизации систем внутреннего контроля — как отмечает исследование компании «Технологии доверия», объем доработок и затрат на них зависит от развития систем компаний, объема и сложности деятельности. Как следует из результатов опроса «ТеДо» (выборка — 60 компаний), почти половина оценивает доработки дороже 30 млн руб., 29% — от 10 млн до 30 млн руб., остальные — до 10 млн руб.

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Напомним, суть налогового мониторинга в том, что компании добровольно (с рядом исключений) открывают ФНС онлайн-доступ к бухгалтерскому и налоговому учету в обмен на освобождение от выездных проверок. В случае выявления проблем с налогами участники мониторинга могут избежать штрафов, устранив нарушения. Режим действует с 2016 года и несколько раз расширялся: в 2024 году пороги входа были снижены — с 1 млрд до 800 млн руб. по активам и обороту и с 100 млн до 80 млн руб. уплаченных в год налогов. В 2025 году, по данным ФНС, к системе подключено 737 компаний (568 — годом ранее).

Ключевым фактором при принятии решения о переходе на налоговый мониторинг компании называют отсутствие выездных проверок и ускоренное закрытие налогового периода (58% и 53% респондентов соответственно). Среди иных факторов — возможность запроса мотивированного мнения налоговой по спорным вопросам (40%) и отсутствие штрафов (38%). В связи с этим ожидания компаний сосредоточены на снижении числа запросов от налоговых органов (62%), урегулировании сложных вопросов мотивированными мнениями (56%), а также снижении нагрузки на налоговое подразделение (33%). Ожидания оправдались у более 80% полностью или хотя бы частично. Количество запросов от налоговых органов у 41% компаний уменьшилось незначительно, у 22% — заметно, у трети оно сохранилось. Затраты на налоговое администрирование снизились у 16%, у 50% остались на прежнем уровне, у 25% незначительно выросли, а у 9% увеличились в пределах 20%. Большинство компаний получали и мотивированное мнение: по собственной инициативе — 37%, а 26% — по запросу налоговых органов. 15% не запрашивали его, но собираются, а 37% — и не планируют. Среди причин отказа — неясность процедуры, временные затраты и отсутствие потребности.

Евгения Крючкова