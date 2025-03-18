Lada обошла Haval по объему продаж в Петербурге за первые два месяца года

По итогам января-февраля текущего года в Петербурге было зарегистрировано 1330 новых автомобилей отечественной марки Lada. В то же время результат китайского Haval за два первых месяца года составил 1251 единиц. Такие данные 18 марта представили аналитический центр «Автомаркетолог» и сеть дилерских центров «Прагматика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным автоэкспертов, продажи Lada в городе на Неве по сравнению с январем-февралем 2024 года выросли на 13%. Haval, в свою очередь, увеличил продажи на 9%. Успешный результат российской марки в феврале аналитики объясняют, в том числе, высокими продажами модели Vesta. Впервые с момента возвращения на рынок она обошла по объему реализации за месяц Lada Granta (198 против 196 машин).

Эксперты авторынка также отмечают, что по результатам января Lada уступала Haval — 661 против 712 регистраций новых авто.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что за январь-февраль 2025 года в Петербурге было продано всего четыре нового автомобиля Lada Aura. В общем объеме продаж отечественного бренда в городе доля бизнес-седана составляет менее 1%.

Андрей Цедрик