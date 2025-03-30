Танцы-шманцы, американцы

Чемпионат мира по фигурному катанию в Бостоне, американской столице фигурного катания, вылился в триумф сборной хозяев. При отсутствии россиян фигуристы из США взяли на турнире золотые медали в трех дисциплинах из четырех. Главной сенсацией первенства стало золото Алисы Лью в женском одиночном катании: американка, возобновившая карьеру после двухлетнего перерыва, уверенно обыграла трехкратную чемпионку мира из Японии Каори Сакамото.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чемпионка мира в женском одиночном катании Алиса Лью

Фото: Brian Snyder / Reuters Чемпионка мира в женском одиночном катании Алиса Лью

Фото: Brian Snyder / Reuters

Новейшая история фигурного катания, особенно одиночного, крайне скупа на примеры успешного возвращения. Пересчитать их можно по пальцам одной руки. Это, скажем, южнокорейская фигуристка Ким Ён А, бравшая годовую паузу на почве усталости, итальянка Каролина Костнер, пропустившая два сезона из-за допингового скандала, отдыхавшие два года канадские танцоры Тесса Вертью и Скотт Мойр.

Бостонский триумф Алисы Лью, принесшей США первую за 19 лет золотую медаль в женском одиночном катании,— пример совершенно иного толка. Другие герои уходили — по собственному желанию или вынужденно — на пике, в статусе лидеров и с четкими намерениями вернуться к Олимпийским играм.

Алиса Лью же успела устать от фигурного катания к 16 годам и официально объявила о завершении карьеры после одного-единственного сезона на взрослом уровне.

Еще в юниорские годы Лью стали называть главной надеждой американской сборной: в 13 лет она выиграла национальное первенство, став самой молодой в истории победительницей чемпионата США среди взрослых, на регулярной основе исполняла четверной лутц, тройной аксель и конкурировала с лучшими россиянками, в частности с Камилой Валиевой. Однако затем американка столкнулась с антропометрическими изменениями и растеряла прыжки. Сама фигуристка тогда не раз открыто заявляла, что ненавидит фигурное катание, терпеть не может прыгать и ощущает себя человеком, который ходит на нелюбимую работу.

Спустя два года 19-летняя Алиса Лью вернулась и на домашней арене выдала два крайне убедительных проката, заняв первое место как в короткой, так и произвольной программе. Да, она не прыгала четверные прыжки, но сумела сделать каскад из двух тройных — лутца с тулупом, что по современным меркам можно классифицировать как элемент ультра-си.

Зато Алиса Лью очень сильно прибавила в презентации: если в юности Лью наматывала круги по льду подобно конькобежке, которая еще и хаотично размахивала руками, то теперь она растанцевалась и стала куда более раскованной.

Сама фигуристка призналась после соревнований, что рассчитывала в лучшем случае попасть в десятку. Но американка смогла обойти даже трехкратную чемпионку мира Каори Сакамото из Японии, которая, напротив, оба соревновательных дня была не в ногах. В короткой японка сдвоила прыжок, что отбросило ее на пятую строчку, а в произвольной испортила оба каскада.

Для американской команды это золото стало отнюдь не единственным: еще одно принес 20-летний Илья Малинин. Фигуристу не удалось собрать семь четверных прыжков, как он планировал, но даже с парой недокрутов, «бабочкой» на лутце и без каскада он остался в зоне недосягаемости для соперников. Ближайшего преследователя — казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова, который вообще-то сладил с каскадом из тройного акселя и четверного тулупа, а также четверным лутцем,— он превзошел на 30 баллов.

Наиболее значимой победой для американской команды стала, кажется, победа другая — танцевального дуэта Мэдисон Чок и Эвана Бейтса.

Фигуристы, весь олимпийский цикл доминировавшие на танцевальном поприще, рисковали на финишной прямой лишиться статуса безусловных лидеров. Они уже проиграли на чемпионате четырех континентов канадцам Пайпер Гиллес и Полю Пуарье, и второе поражение подряд, тем более на предолимпийском чемпионате мира, окончательно подтверждало бы смену фаворитов.

Но для Бейтса и Чок, которые готовятся к четвертой и с большой долей вероятности последней в карьере Олимпиаде, ситуация сложилась как нельзя лучше: спортсмены — не в последнюю очередь благодаря лояльному судейству — выиграли чемпионат мира в третий раз подряд, причем сделали это с солидным запасом. Гиллес и Пуарье отстали на шесть баллов — пропасть по меркам танцев на льду. Похоже, что сейчас американцы выглядят главными претендентами не только на личное олимпийское золото в Милане и Кортина-д’Ампеццо (как минимум в трех дисциплинах из четырех), но и на командное: слабых мест у сборной США сегодня практически нет.

Екатерина Ремизова