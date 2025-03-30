Reuters: ВОЗ сократит штат сотрудников из-за выхода США из организации

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила сократить численность сотрудников и масштабы своей деятельности из-за проблем с финансированием, пишет Reuters со ссылкой на внутренний документ организации. Причиной стал в том числе выход США из ВОЗ.

В документе, который подписал глава ВОЗ Тедрос Гебреисус, сказано, что сокращение затронет все уровни и регионы, в том числе руководство организации в Женеве. В нем также указано, что в феврале ВОЗ уже сократила предполагаемый бюджет на 2026-2027 годы с $5,3 млрд до $4,9 млрд.

В ВОЗ трудоустроены 9,4 тыс. человек. Более четверти из них работают в Женеве. Как сказано в документе, Всемирная организация здравоохранения объявила об ограничении сроков действия контрактов сотрудников сроком на один год.

Президент США Дональд Трамп в январе объявил о выходе страны из ВОЗ. Вашингтон обеспечивал около 18% финансирования организации и был ее крупнейшим спонсором. В связи с сокращением доходов, ВОЗ намерена найти новые источники получения средств, включая финансирования от государств и частных доноров.