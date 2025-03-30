Президент Сирии объявил о формировании нового правительства

Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о формировании нового кабинета министров, назвав его правительством созидания и перемен, передает SANA. В него войдут 22 министра.

«Мы объявляем о формировании правительства созидания и перемен, которое возьмется за реконструкцию и проведет реформы … Я заверяю сирийский народ в начале строительства сильного и стабильного государства, которое гарантирует интересы нации и каждого гражданина»,— сказал Ахмед аш-Шараа на торжественной церемонии в президентском дворце.

Свои посты в правительстве Сирии сохранили главы МИД Асаад Хасан аш-Шибани и Минобороны Мурхаф Абу Касра. Единственной женщиной в кабинете министров стала Хинд Кабват – она возглавила министерство социальных дел и труда. В правительстве также появились два новых ведомства — министерство по чрезвычайным ситуациям и министерство по делам молодежи и спорта.

Согласно конституционной декларации, которая была подписана 13 марта, руководить работой правительства Сирии будет президент страны. Действие декларации рассчитано на пять лет переходного периода, после завершения которого будет принята постоянная конституция, а также пройдут президентские и парламентские выборы.

8 декабря 2024 года в результате падения режима Башара Асада к власти в Сирии пришла вооруженная оппозиция. Временным президентом назначен ее лидер Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммеда аль-Джулани).

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