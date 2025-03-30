Двух подростков задержали по подозрению в поджоге офиса «Народного фронта»

Сотрудники полиции и ФСБ задержали двух подозреваемых в поджоге отделения движения «Народный фронт» в Абакане, сообщило управление МВД по Хакасии. Ими оказались два жителя города 16 и 17 лет.

«Несовершеннолетние были доставлены в полицию, где рассказали, что совершить поджог согласились за денежное вознаграждение, предложенное незнакомцем в одном из мессенджеров»,— говорится в сообщении на сайте управления МВД.

Как уточнила полиция, офис «Народного фронта» в Абакане подожгли в ночь на 28 марта. На месте происшествия найдены фрагменты бутылок, их направили на экспертизу. На записях одной из камер видеонаблюдения видно, как злоумышленники скрываются с места поджога.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Подозреваемые задержаны до избрания им меры пресечения.