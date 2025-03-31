Склад размагничивается

Компания «Магнит» выставила на продажу за 1,49 млрд рублей офисно-складской комплекс площадью почти 14,5 тыс. кв. м на Невельской улице, 3, корп. 1. Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты сомневаются, что предложение вызовет большой интерес, поскольку объекту более 35 лет, а его стоимость завышена.

Объявление появилось на площадке «Авито» 26 марта. В лот входит здание площадью 14, 447 кв. м по адресу ул. Невельская,.3, корп.1, и прилегающий земельный участок в 5935 кв. м. Согласно данным ЕГРН, строение было возведено в 1988 году. Склад состоит из четырех этажей и подвала. Ранее в помещении хранили фармацевтическую продукцию, часть площадей сдается в краткосрочную аренду, заявляет продавец. В пресс-службе «Магнита» от комментариев по поводу продажи отказались.

«Стоимость объекта в 80 тыс. рублей за кв. м выглядит довольно высокой. По сопоставимой цене можно вести переговоры о покупке современного склада класса А»,— говорит директор департамента индустриально-складской недвижимости Bright Rich | CORFAC International в Санкт-Петербурге Александр Шевелев. Похожего мнения придерживается и старший директор, руководитель офиса CMWP в Санкт-Петербурге Андрей Амосов, оценивший рыночную стоимость в 50 тыс. руб. за «квадрат». Старший консультант департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Кирилл Вечер полагает, что объект может быть продан по цене 65–70 тыс. рублей за кв. м.

Спрос на подобные лоты высокий, но по меньшей цене, считает господин Вечер. «В условиях ограниченного предложения для покупки практически любой новый объект на складском рынке привлекает внимание. Однако, нужно учитывать, что альтернативой приобретению готовых объектов выступает формат built-to-suit. В таком случае стоимость строительства составит 100–105 тыс. рублей за кв. м без учета НДС. При этом склад будет изначально спроектирован под бизнес-процессы покупателя, что позволит максимизировать его эффективность»,— рассказывает Александр Шевелев.

«В теории может быть интерес для внутригородской логистики, для тех, кому нужна развозка мелкотоннажным транспортом»,— говорит Андрей Амосов. По его мнению, большинство игроков рынка сейчас предпочитают однообъемные складские комплексы с высотой потолков от 12 м, позволяющие упростить логистические процессы. Господин Шевелев утверждает, что объект вряд ли вызовет интерес у инвесторов, так как был построен относительно давно, а часть площадей свободна или передана в краткосрочную аренду.

«Возможно, актив привлечет компании, которым необходим склад в черте города, а бизнес-процессы позволяют эффективно использовать нестандартное многоэтажное здание с низкими потолками»,— указывает эксперт. Кирилл Вечер предполагает, что объект может заинтересовать логистов, маркетплейсы и продуктовые сети: тех, у кого есть необходимость в складах «последней мили» (складские помещения, чаще всего в черте города, закрывающие процесс доставки покупок конечному потребителю).

Артемий Чулков