Московское «Динамо» одержало вторую победу над СКА в серии play-off КХЛ

Московский клуб «Динамо» в овертайме обыграл петербургский СКА во втором матче серии play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и увеличил преимущество в серии до четырех побед — 2:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Победную шайбу забросил Никита Гусев. В составе «Динамо» также отметился Артем Чернов (19-я минута). У СКА гол забил Иван Демидов (11).

Следующая встреча между «Динамо» и СКА пройдет 31 марта в Санкт-Петербурге.

Таисия Орлова