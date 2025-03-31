Командировка с поддержкой

Растущий спрос на командировки со стороны бизнеса обеспечивает активное развитие рынка делового туризма, на котором все чаще появляются новые игроки — современные B2B-агрегаторы, позволяющие оптимизировать процесс планирования поездок. «Ъ-Review» выяснил, как строится работа с сервисами и почему подключение выгодно в том числе малому и среднему бизнесу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Рынок делового туризма показывает устойчивый рост. В 2024 году его объем, согласно оценке Союза агентств делового туризма, увеличился на 21%, достигнув 1 трлн руб. Прогнозы на 2025 год тоже довольно позитивные. Ранее участники рынка не исключали, что обороты отрасли в этом году увеличатся на 25–30%. На развитие сегмента указывают и косвенные факторы. Например, данные сайтов по поиску работы показывают, что минувшей зимой количество вакансий, в которых упоминается возможность командировок, возросло год к году на 13%.

Источники роста

Рост числа деловых поездок часто продиктован стремлением бизнеса к масштабированию — открытием новых филиалов, поиском партнеров и технологий. В командировки сотрудники нередко отправляются для проверки существующих объектов компаний или участия в отраслевых мероприятиях.

Поиск удобных решений для планирования рабочих путешествий сотрудников способствует расширению рынка B2B-агрегаторов, которые занимаются исключительно деловыми поездками.

В2В-агрегаторы ценят в первую очередь за функциональность и широкий выбор, следует из исследования O+K Research и «Яндекс Командировок». Так, 26% компаний отметили большое разнообразие предложений билетов, по 25% — удобные гибкие фильтры для подбора вариантов и круглосуточную поддержку, 24% — простой процесс регистрации и работы с сервисом, 23% — большой выбор вариантов проживания, 22% — возврат НДС за билеты и отели. По 21% отметили удобное предоставление закрывающих документов и большой выбор билетов и средств размещения в одном месте.

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Кроме того, в числе преимуществ В2В-агрегаторов бизнес выделяет подбор и бронирование в реальном времени, удобные инструменты для оформления групповых поездок, программы лояльности и корпоративные тарифы, возможность постоплаты, единый путь для бронирования всей командировки, а также возможность интеграции с внутренними системами.

Например, на платформе «Яндекс Go для бизнеса» сейчас развивается сервис «Яндекс Командировки». Директор по продукту платформы Екатерина Никитина поясняет, что сервис включает возможность бронирования не только вариантов размещения, но и различных способов добраться до места деловой поездки. Это как самолеты и поезда, так и другие виды транспорта — такси, каршеринг и прочее. Здесь же можно выбрать все необходимые в путешествии сопутствующие услуги — еду, заправки и так далее. Платформа объединяет все, что сопровождает сотрудника в командировке.

Разнообразие подходов

Большинство компаний отправляют сотрудников в командировки на поездах, самолетах или личных и служебных автомобилях, обнаружили в рамках опроса аналитики O+K Research. Рейсовые автобусы используются примерно половиной компаний. Из Москвы чаще отправляются в командировки на самолете, чем из других городов. Подавляющее большинство компаний (85%) использует для проживания сотрудников размещение в отелях, второй по популярности вариант (48%) — частные квартиры в аренду. Среди московских компаний более популярны апарт-отели и апартаменты.

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У 75% всех опрошенных O+K Research и «Яндекс Командировками» компаний бюджет на командировки включает суточные расходы сотрудникам, 59% выделяют средства на оплату топлива, 59% — на питание в кафе и ресторанах, 49% — на такси, 41% — на городской транспорт. У 40% также есть представительские расходы, у 27% — трансфер в аэропорт или на вокзал, а 12% предусматривают средства на аренду автомобиля с водителем.

По подсчетам O+K Research и «Яндекс Командировок», примерно в половине (49%) опрошенных аналитиками компаний большинство командировок организуется в срок до четырех дней до поездки.

Еще у 30% процесс занимает от пяти до десяти дней, у 15% — от десяти дней до месяца, а у 3% — от месяца до двух. Только у 1% есть расписание командировок на полгода или год. Чаще, следует из данных O+K Research, с организацией поездок в срок до четырех дней сталкиваются компании со штатом до 15 человек — в этом сегменте таких 53%. Потребность в срочной организации командировок (за один-два дня) у большинства компаний (76%) возникает лишь иногда.

Простота планирования

Важный принцип развития рынка делового туризма — доступность простых инструментов организации поездок для всех игроков. По оценкам O+K Research и «Яндекс Командировок», более половины рынка командировок в России в денежном выражении — 418 млрд руб.— приходится на микро- и малый бизнес.

Екатерина Никитина подтверждает, что крупные компании формируют примерно 35% от общего объема рынка делового туризма.Такие клиенты имеют специфические запросы и пользуются кастомизированными продуктами.

В то же время бизнес на рынке онлайн-тревела, по мнению эксперта, целесообразно начинать скорее с платформенных решений, пользоваться которыми могут оставшиеся 65% игроков, малый и средний бизнес.

Реализовать их часто непросто как раз привычным тревел-агентствам, которые до сих пор выполняют многие операции вручную, контактируя с клиентами через мессенджеры.

У «Яндекс Командировок» в приоритете удобство для пользователя: сотрудники могут самостоятельно планировать поездки в соответствии с заданными параметрами, не прибегая к помощи тревел-менеджеров, поясняет Екатерина Никитина. Компания при этом может контролировать бюджет, направления и иные условия поездок. Такой подход может быть удобен не только бизнесу, но и самим сотрудникам.

По оценкам O+K Research и «Яндекс Командировок», в компаниях в командировки чаще всего ездит руководство высшего и среднего звена (67%). В то же время у 66% организаций единовременно практикуются командировки для менеджеров среднего звена, у 37% — для технического и линейного персонала. Длительность поездок отличается в зависимости от уровня сотрудника: руководство ездит в более короткие командировки (более 50% топ-менеджеров — менее трех дней), длительность командировок линейного персонала больше.

Обычно организацией деловых поездок занимаются один-два человека. В большинстве случаев (57%) в процессе участвует руководство компаний, в существенной части (40%) также участвуют сотрудники, отправляющиеся в командировку. Директор чаще участвует в организации командировок в микробизнесе, а в бизнесе среднего размера большее разнообразие. Возможно также участие сотрудника финансового отдела, ассистента руководителя, HR-менеджера, менеджера по путешествиям, следует из опроса.

Выгода сотрудничества

Малый и средний бизнес, по мнению Екатерины Никитиной, сейчас не всегда активно использует новые инструменты для планирования поездок. Компании нередко используют обычные B2C-сервисы, потом отдельно занимаясь оформлением закрывающих документов с помощью кассовых чеков. Эксперт поясняет, что это связано в том числе с существующим на рынке заблуждением о том, что B2B-поездки дороже обычных. На деле, по ее словам, это не так: гостиничные тарифы для бизнес-туристов, напротив, как правило, ниже. Так, средний бюджет на командировки, по данным исследования,— 135 тыс. руб. в месяц. У 32% компаний этот показатель ограничен 50 тыс. руб., у 21% — 50–99 тыс. руб., у 22% — 100–199 тыс. руб., у 12% — 200–399 тыс. руб., аналогичная доля компаний — с бюджетом от 400 тыс. руб. в месяц.

Сценарий использования B2B-агрегаторов дополнительно помогает бизнесу контролировать расходы на путешествия.

Как за счет более выгодных тарифов, так и за счет общей оптимизации расходов. Например, использование «Яндекс Командировок» позволяет клиентам избежать необходимости оплаты 20% НДС на отели, а на некоторые отели распространяются спецтарифы. Закрывающие документы для сотрудника будут собираться автоматически — в поездке ему не нужно будет самостоятельно складывать чеки, квитанции и иные форматы для отчетности. Все счета и акты придут бухгалтеру, а реестр заказов можно в любой момент выгрузить в кабинете.

Ольга Мухина