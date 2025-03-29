«Локомотив» удвоил преимущество в серии play-off КХЛ с «Торпедо»

Ярославский «Локомотив» в домашнем матче обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 2:0 во втором матче 1/8 финала play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и повел в серии до четырех побед — 2:0.

Авторами голов стали Максим Шалунов (16-я минута) и Георгий Иванов (60). Голкипер «Ярославля» Даниил Исаев отразил 25 бросков и в 6-й раз в карьере сыграл на ноль в матчах play-off КХЛ.

Следующий матч серии пройдет 31 марта в Нижнем Новгороде.

Таисия Орлова