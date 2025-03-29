Федор Конюхов решил завершить плавание через океаны из-за поломки лодки

Системы жизнеобеспечения и системы управления лодкой «Акрос» путешественника Федора Конюхова вышли из строя. Блок управления автопилотом судна также прекратил работу. Из-за поломок он и его команда на 114-й день путешествия приняли решение завершить переход от Южной Америки до Австралии. Сообщение об этом опубликовано на сайте господина Конюхова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: konyukhov.ru Фото: konyukhov.ru

«На борту было четыре запасных ветроуказателя и предусмотрено два разъема под них. На текущий момент не работает ни один ветроуказатель, разъемы окислились из-за экстремальной влажности, один вывернут с корнем. На прошедшей неделе также вышел из строя основной опреснитель. Сейчас Федор использует резервный, но сколько он сможет проработать — неизвестно. Впереди еще несколько месяцев похода»,— сообщила команда путешественника. У него не работает стационарный спутниковый телефон Iridium, а также повреждена внешняя антенна. Голосовая связь и текстовые сообщения передаются через терминал Iridium Go, с которым путешественнику приходилось выходить на палубу.

Штаб связался с береговой службой в ЮАР. Были проанализированы маршруты судов в регионе, и ближайшим оказался сухогруз Ore Hong Kong под флагом КНР, который идет из Бразилии в Китай. У судна запросили помощь. В ближайшие 48 часов моряки попробуют эвакуировать путешественника. Если не выйдет, господин Конюхов проведет консервацию всех систем, задраит люки и лодка будет дрейфовать в сторону Австралии.

В феврале во время этого путешествия господин Конюхов впервые в истории пересек Южную Атлантику на весельной лодке. На это у мореплавателя ушло 68 суток.