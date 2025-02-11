Конюхов впервые в истории пересек Южную Атлантику на весельной лодке

Российский путешественник Федор Конюхов стал первым в истории, кому удалось пересечь южную часть Атлантического океана на весельной лодке. На это у мореплавателя ушло 68 суток.

«Причем по самому сложному и опасному маршруту в "неистовых пятидесятых" и "ревущих сороковых" широтах»,— заявил господин Конюхов в своем Telegram-канале. Судно путешественника пересекло 20 градусов восточной долготы и вышло в Индийский океан в ночь на сегодня, 11 февраля.

Он также сообщил, что у него уже запланирована следующая экспедиция. «Впереди Индийский океан. До мыса Люин (Западная Австралия) 4200 морских миль»,— написал господин Конюхов.

Всего российский путешественник провел в океанах на весельных лодках 428 дней. На его счету пересечение Атлантического океана с востока на запад и с запада на восток, а также плавание через воды Тихого океана.