«Салават Юлаев» во второй раз разгромил «Сибирь» в серии play-off КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» крупно — со счетом 8:2 — переиграл новосибирскую «Сибирь» во втором матче серии первого раунда play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и нарастил преимущество в серии до четырех побед (2:0).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: hcsalavat.ru Фото: hcsalavat.ru

В составе «Салавата Юлаева» оформил хет-трик канадский нападающий Скотт Уилсон (15-я, 27-я и 31-я минуты). Другие шайбы уфимцев на счету Александра Хмелевского (5), Ильдана Газимова (34), Владислава Ефремова (39), Шелдона Ремпала (53) и Нейтана Тодда (57). Джош Ливо, установивший рекорд по количеству шайб в регулярном чемпионате КХЛ, отметился пятью голевыми передачами. У «Сибири» отличились Тревор Мерфи (3) и Владислав Кара (3).

Следующий матч серии пройдет 31 марта в Новосибирске.

Таисия Орлова