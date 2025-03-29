Кино осложнило продажу

Квартиру из картины «Дьявол носит Prada» в центре Нью-Йорка выставили на продажу. В ней снимался несколько сцен, в частности, именно там во время вечеринки персонаж Энн Хэтауэй, Энди, встречает журналиста Кристиана Томпсона, которого играет Саймон Бейкер. Квартиру пытаются продать уже во второй раз. В октябре 2025 года владельцы запросили за нее почти $9 млн, но желающих не нашлось. Теперь цена лота снижена на $1 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brown Harris Stevens Фото: Brown Harris Stevens

О том, что представляет из себя квартира,— в справке “Ъ FM”:

Квартира находится на втором этаже шестиэтажного дома на Кросби-стрит в престижном районе Сохо. Здание было возведено в 1900 году, сначала в нем был универмаг, затем складские помещения. А в 1999 году оно было переоборудовано под жилой дом на девять квартир. Общая площадь жилья, выставленного на продажу, составляет 334 кв. м. Оно включает две спальни, две ванные комнаты и сауну. Лестница ведет в мезонин, где находятся тренажерный зал и винный погреб. Ниже расположена отрытая кухня.

Новый владелец, вероятно, будет использовать квартиру как совмещенный вариант жилья и домашнего офиса, предположил риэлтор элитной недвижимости Нью-Йорка Константин Зализняк: «Это обычное здание с отдельными лофтами, которые, как правило, используются просто для жизни. Там где-то в районе 350 кв. м. В принципе, пространство можно использовать как галерею или музей. Также есть такое понятие, как live & work, особенно это распространено в Сохо, где человек и живет, и работает. То есть это будет небольшая галерея, офис или что-то, что не требует большого оборота людей, потому что тогда уже соседи могут быть против».

Впрочем, найти покупателя для квартиры из картины «Дьявол носит Prada», скорее всего, и на этот раз будет не так уж просто. По мнению экспертов, на американском рынке квартиры продаются хуже, чем особняки. К тому же объекты, фигурировавшие в кадрах фильмов, даже блокбастеров, не всегда покупают охотно. Предполагается, что после сворачивания съемочной группы, помещению требуется серьезный дорогостоящий ремонт. К тому же, со дня выхода «Дьявол носит Prada» прошло почти 20 лет, пик популярности ленты давно прошел. Шансы на удачную сделку невелики, уверен главный редактор портала Prian.ru Филипп Березин: «Американский рынок в этом смысле, может быть, более маркетинговый, чем какой-либо другой. Там умеют не просто создать историю, но еще ее поддерживать, раскрутить, наполнить и сделать так, чтобы конкретная квартира вновь получила какую-то дополнительную ценность. А потом эта легенда хранится, упаковывается и она продается. Другой вопрос, что при всем моем уважении к замечательному фильму, кинематограф, да и вообще история все равно подзабывается.

Безусловно, годы идут, и того успеха, того шума, который у этой ленты был, сейчас, на мой взгляд, уже нет, а это значит, что и ценность этой квартиры в глазах широкого покупателя, скажем так, сомнительна. То есть она, безусловно, выше, чем у такой же квартиры, которая нигде бы не была задействована, но все равно переоценивать такую историю я бы не стал. И тот факт, что квартира продается не с первого раза, косвенно подчеркивает, что такого сверхинтереса и сверхлегенды за этим местом нет».

Американские риэлторы отмечают, что дома, попавшие в большой кинематограф, довольно часто появляются в продаже. Так в 2021 году в штате Пенсильвания один из фанатов купил особняк из фильма «Молчание ягнят». Он заплатил за объект $290 тыс., восстановил антураж логова маньяка Буффало Билла и стал сдавать комнаты туристам.

А 2 месяца назад за 5,5 миллионов долларов был продан особняк, в котором разворачивались события кинолент "Один дома" и "Один дома 2". Перед сделкой владельцы полностью отремонтировали здание, внутренние стены выкрасили в серый цвет, а от интерьеров в которых жила семья Маккалистеров почти ничего не осталось.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова