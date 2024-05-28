На продажу за $5,25 млн выставлен дом из американской комедии «Один дома»

Дом, в котором в 1990 году проходили съемки семейной рождественской комедии «Один дома» с Маколеем Калкином в главной роли, выставлен на продажу. Особняк с пятью спальнями и шестью ванными комнатами общей площадью 840 кв. м расположен в пригороде Чикаго Уиннетка. Он продается за $5,25 млн через агентство недвижимости Dawn McKenna Group. В последний раз особняк выставлялся на продажу в 2012 году, когда он был приобретен его нынешними владельцами за $1,58 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Один дома» Фото: 20th Century Fox Дом из комедии «Один дома» Фото: zillow.com Интерьер дома из комедии «Один дома» Фото: zillow.com Фото: zillow.com Фото: zillow.com Фото: zillow.com Двор дома Фото: zillow.com Фото: zillow.com Следующая фотография 1 / 8 Кадр из фильма «Один дома» Фото: 20th Century Fox Дом из комедии «Один дома» Фото: zillow.com Интерьер дома из комедии «Один дома» Фото: zillow.com Фото: zillow.com Фото: zillow.com Фото: zillow.com Двор дома Фото: zillow.com Фото: zillow.com

Особняк был построен в 1921 году в георгианском стиле. Сейчас он снаружи выглядит точно таким же, каким его помнят зрители по фильму «Один дома». Во время съемок картины лишь часть эпизодов снимали внутри самого дома, поскольку там было тесно для актеров, съемочной группы и оборудования. Но интерьеры были воспроизведены в спортзале соседней школы.

Однако нынешние владельцы особняка полностью переделали его внутри в 2018 году. Весь интерьер после обновления выполнен в бело-серо-черных тонах. Внутренние помещения расширены, назначение многих из них изменено, жилое пространство увеличилось вдвое. Появился большой зимний сад, добавилась еще одна гостиная, в главной спальне установлены камин, огромный шкаф, рядом с ней большая ванная и несколько раковин. В подвале дома устроен просторный спортивный зал с тренажерным залом и площадкой для игры в баскетбол, кинозал и туалетная комната. Кухня стала очень просторной и светлой, неузнаваемо изменилась и главная лестница на второй этаж, по которой герой Маколея Калкина Кевин Маккалистер съезжал вниз на санках.

Агентство недвижимости описывает особняк как «легендарный загородный дом мечты, воссозданный в реалиях современной роскоши» и предлагает «редкую возможность стать владельцем одного из самых знаковых объектов в американской поп-культуре».

Алена Миклашевская