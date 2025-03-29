Rutube отрицает блокировку в Турции

В Турции перестал открываться сайт российского видеохостинга Rutube не открывается в Турции. Доступ к нему заблокирован у разных сотовых операторов и провайдеров домашнего интернета, сообщает «РИА Новости». Сам хостинг блокировку отрицает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На главной странице сайта отображается уведомление о том, что решение о блокировке было принято турецким регулятором BTK более месяца назад, 25 февраля 2025 года. Также на сайте приводятся выдержки из уголовного кодекса Турции о том, что нелегальные азартные игры могут использоваться для финансирования терроризма.

В пресс-службе Rutube заявили, что он продолжает работать в Турции, а информация о блокировке «не соответствует действительности». «Затруднения, возможно, могут быть связаны со спецификой работы местных провайдеров»,— сказали RT в компании.

С Турции в 1997 году по решению правительства закрыли все азартные заведения. Исключение сделали для курортных зон, но играть там в казино разрешено только иностранцам. Все азартные онлайн-игры в стране также запрещены за исключением государственной букмекерской компании IDDAA. По закону Турции, за участие в азартных играх грозит до 5 лет тюремного заключения, за финансирование терроризма — до 10 лет.