Сегодня исполняется 84 года генеральному директору Общественного телевидения России (ОТР) Виталию Игнатенко

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Виталий Игнатенко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой:

— Дорогой Виталий Никитич, сердечно поздравляю с днем Вашего появления на свет не только Вас и Ваших близких, но и ту бесчисленную армию Ваших друзей и почитателей, которые сегодня поднимут рюмку за Ваше здоровье и долголетие, в каких краях они бы ни находились. Кем бы Вы ни были — редактором газеты, генеральным директором ТАСС, вице-премьером, сенатором, руководителем влиятельного телевизионного канала, Вы всегда оставались старшим по журналистскому цеху. Вы всегда защищали интересы профессионального сообщества, понимая, что настоящая журналистика укрепляет нравственные основы нации. Долгих творчески активных лет! Искренне Ваш, М. Швыдкой.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»