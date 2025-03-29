Росстат подсчитал расходы семей на «сведение концов с концами»

Российским семьям на «сведение концов с концами» в 2024 году в среднем требовалось 73,9 тыс. руб. в месяц, пишет «РИА Новости» со ссылкой на подсчеты Росстата. Агентство уточняет, что в 2022 году месячный доход, необходимый для оплаты всех необходимых ежедневных расходов, составлял 67,5 тыс. руб.

Минимальные расходы в семьях без детей в 2024 году составили 64,2 тыс. руб., с детьми — 99,9 тыс. руб. Семьям, проживающим в городе, на «сведение концов с концами», необходимо 74,2 тыс. руб. в месяц, в сельской местности — 64,2 тыс. руб. Больше всего денег на минимальные расходы нужно семьям с детьми-инвалидами (101,2 тыс. руб.) и многодетным семьям (114,2 тыс. руб.).

Инфляция в России, по итогам 2024 года, составила 9,52%. В феврале годовая инфляция превысила 10%. Уровень бедности, согласно подсчетам Росстата, в 2024 году опустился до минимальных 7,2%. За чертой бедности пребывали 10,5 млн россиян.