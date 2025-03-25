В аутлеты завезли трафик

Трафик российских аутлетов в январе—марте вырос на 4% год к году, несмотря на снижение посещаемости торговых центров. Это связано с низкой конкуренцией в сегменте, переходом потребителей к сберегательной модели и товарными остатками, которые ритейлеры накопили после двух неудачных сезонов. Интерес девелоперов к строительству новых аутлетов в таких условиях может вырасти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Посещаемость аутлетов в России в период 1 января — 16 марта выросла на 4% год к году, подсчитали в Focus Technologies. Рост прослеживается на фоне снижения трафика на рынке классических торгцентров на 3%. Аутлеты сейчас выглядят более устойчивым форматом, констатирует вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Аналитики NF Group говорят об органическом увеличении трафика в аутлеты. «Многие делают выбор в пользу сберегательной модели потребления»,— рассуждает руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева.

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев обращает внимание, что рынок аутлетов остается устойчивым, в том числе за счет низкой конкуренции. Руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай говорит, что совокупная площадь аутлетов в России — 222 тыс. кв. м, а последний заметный объект был сдан в 2020 году. Это 3–5% от общего объема торговой недвижимости в России, говорит Павел Люлин.

Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева обращает внимание на то, что аутлеты и дисконт-центры в России традиционно предлагают ассортимент со значительными скидками, до 70%. Именно их директор по маркетингу Fashion House Group Константин Анисимов считает основным фактором роста популярности формата: рост среднего чека в магазинах вынуждает потребителей планировать покупки, искать выгодные цены.

Конкуренция со стороны онлайн-сегмента, по мнению Павла Люлина, давит на аутлеты меньше, чем на классический ритейл. Представленные в них бренды зачастую не продаются на маркетплейсах, поясняет он. Сложностей с заполнением товарами у аутлетов нет. Константин Анисимов замечает, что на ближайшее время эта проблема решена за счет большого объема товарных запасов, сформировавшихся у ритейлеров после двух неудачных сезонов: холодного лета и теплой зимы. Гендиректор Nikoliers в Санкт-Петербурге Ирина Царькова считает, что на рынке аутлетов также позитивно сказывается развитие сервисной составляющей: организация детских зон, размещение фуд-холлов и прочее. Евгения Хакбердиева замечает, что вокруг некоторых аутлетов Санкт-Петербурга также возникли новые жилые зоны. Это позволило операторам проектов сдать долго пустовавшие вакантные площади, говорит она.

Павел Люлин не исключает, что в сложившейся конъюнктуре интерес девелоперов к аутлетам будет расти: они могут демонстрировать сопоставимые или даже лучшие финансовые показатели, чем моллы. Зульфия Шиляева считает, что насыщен предложением аутлетов пока лишь московский рынок. Новые проекты, по ее словам, могут развиваться в других регионах с высоким уровнем дохода на душу населения. В качестве примера она приводит Новосибирскую область.

Но реальные темпы выхода проектов, по словам Павла Люлина, зависят от инвестиционного климата и общей экономической ситуации в стране. Константин Анисимов замечает, что новые объекты сейчас не строятся из-за низкой доступности кредитования и общей геополитической турбулентности. Эта проблема остается общей для всех рынков коммерческой недвижимости. Господин Люлин добавляет, что в формате постоянных скидок на рынке также готовы работать не все российские бренды. Это может создавать для девелоперов сложности с поиском арендаторов. Евгения Хакбердиева замечает, что многие российские бренды остаются молодыми: их товарных запасов может быть недостаточно для открытий в аутлет-центрах.

Александра Мерцалова