«Локомотив» попал под поезд

В стартовом матче 22-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» потерпел неожиданно крупное поражение на выезде от «Крыльев Советов» — 1:5. Самарцы смяли москвичей еще в первом тайме, забив четыре безответных мяча. Потеряв три очка, железнодорожники не использовали шанс догнать «Спартак» и «Зенит».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хорватский защитник «Крыльев Советов» Алоис Ороз, открывший счет в матче против «Локомотива»

Фото: ПФК «Крылья Советов» Хорватский защитник «Крыльев Советов» Алоис Ороз, открывший счет в матче против «Локомотива»

Фото: ПФК «Крылья Советов»

Очередной тур Российской премьер-лиги открылся матчем с участием одного из претендентов на медали, который гостил у оказавшихся в сложном положении «Крыльев Советов». Самарцы набрали лишь одно очко в трех встречах после зимней паузы и находились на 12-м месте, а их ничья с лидером чемпионата «Краснодаром» померкла на фоне обидных поражений от «Акрона» в областном дерби и махачкалинского «Динамо» с общим счетом 0:6. В перерыве на игры национальных сборных даже снова пошли разговоры о возможной отставке главного тренера «Крыльев» Игоря Осинькина. Впрочем, она опять не состоялась.

Матч с «Локомотивом» тоже не сулил самарской команде ничего хорошего, ведь она вообще не выигрывала у него с 9 апреля 2011 года.

Да и в нынешнем сезоне железнодорожники на ходу, а недавняя победа в дерби над «Динамо» позволила им подкатиться к тройке, сократив отставание от замыкавшего ее «Зенита» до трех очков. Причем в следующем туре красно-зеленые примут клуб из Санкт-Петербурга у себя дома, и сейчас им было очень важно как минимум сохранить эту дистанцию.

Однако «Локомотив» явно не ожидал, что «Крылья» настолько агрессивно начнут матч и к четвертой минуте поведут 2:0. Сперва гости растерялись при подаче углового, когда их голкипер Илья Лантратов ошибся на выходе, и даже спасение Алексея Батракова, грудью закрывшего ворота, лишь на мгновение отсрочило гол. Мяч отскочил к Доминику Орозу, и центральный защитник хозяев запихнул его в сетку. А пока москвичи не очухались, Роман Ежов пустился в прорыв по левому флангу и навесил на Ивана Сергеева. Нападающий же нанес просто шикарный удар с лета, забив, наверное, один из самых красивых голов всего чемпионата.

Железнодорожники вроде бы пришли в себя и перевели игру на чужую половину поля, но «Крылья» жалили их опасными контратаками.

Ежов упустил отличную возможность совершить еще одно результативное действие, выбив по известной системе 1+1, а Сергеев замахнулся на дубль и вновь, к слову, бил по летящему мячу. Лантратов в том эпизоде занял правильную позицию, но самарцы поймали какой-то сумасшедший кураж. Иван Олейников заколотил третий гол, врезав с острого угла под перекладину. А затем у гостей опять случился коллапс на правом фланге обороны, откуда уже Сергеев отдал передачу в центр штрафной площади, и Гленн Бейл сделал счет 4:0. Хозяева разделали фаворита всего за 40 минут.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов произвел в перерыве тройную замену, хотя было очевидно, что поезд уже ушел. Тем более что и «Крылья» не собирались останавливаться. В дебюте второго тайма они провели еще одну стремительную атаку, которая завершилась пятым голом. Несмотря на то что прострел Олейникова не удалось замкнуть сразу, через Фернандо Костанцу самарцы довели мяч до Сергеева, а он не промахнулся и оформил дубль. На 59-й минуте Галактионов исчерпал уже весь лимит из пяти замен, и вскоре москвичи даже поразили ворота Сергея Песьякова. Правда, и этот гол у них «украл» Бейл, который неудачно подставил ногу под неточный удар Вадима Ракова и попал в протокол вместо него.

Спасти такой матч, конечно, было нереально. У гостей по-прежнему практически ничего не клеилось, а «Крылья» продолжали играть по плану, мобильно, организованно и могли еще пару раз добиться успеха. Тот же Олейников заходил на дубль, но пробил в Лантратова. Железнодорожники уже пропускали в текущем чемпионате пять мячей — во второй встрече со «Спартаком», когда уступили 2:5, так что сейчас они потерпели самое крупное поражение в сезоне — 1:5. Самарцы же неожиданно выдали свой лучший футбол и с 22 очками поднялись на десятое место. «Локомотив» с 40 баллами пока остается на четвертом.

Александр Ильин