Свисток, откройся

В отечественном футболе намечается первая в нынешнем десятилетии реформа судейства. Исполком Российского футбольного союза принял на рассмотрение 12 предложений по улучшению его качества от Российской премьер-лиги (РПЛ). Среди них есть довольно заметные: например, со следующего сезона публичным может стать рейтинг арбитров, а РПЛ может получить право запрашивать проверку возможных нарушений VAR-протокола. Актуальность реформе придало существенное количество судейских ошибок и просто спорных решений в нынешнем сезоне. Некоторые из них могут повлиять на распределение медалей по итогам чемпионата страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актуальность планам по проведению судейской реформы придало довольно значительное количество ошибочных и спорных решений российских арбитров в нынешнем сезоне

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Актуальность планам по проведению судейской реформы придало довольно значительное количество ошибочных и спорных решений российских арбитров в нынешнем сезоне

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В пятницу, 28 марта, подводя итоги очередного заседания своего исполкома, Российский футбольный союз (РФС) основным назвал утверждение «итогов деятельности рабочей группы по совершенствованию организации спортивного судейства всероссийских соревнований».

В действительности за короткой формулировкой скрывается, кажется, что-то очень похожее на намерение провести судейскую реформу, то есть имплементировать не отдельные корректировки, а целый пакет мер.

Она будет первой в отечественном футболе в нынешнем десятилетии.

Предыдущую на излете десятилетия прошлого инициировал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. В российском футболе в результате появились рейтинг судей, разделение департаментов, контролирующих арбитров и инспекторов (позже, правда, отмененное), новые принципы их стимулирования. Головная футбольная структура страны не уточнила, каким именно образом будет «совершенствоваться» «организация спортивного судейства» сейчас, но из заявлений, сделанных после заседания президентом РПЛ Александром Алаевым, ясно, что изменения в случае окончательного одобрения будут достаточно значительными как в количественном, так и в качественном смысле.

Господин Алаев пояснил, что принято «12 инициатив по судейству». На самом деле речь о списке предложений, выработанных клубами РПЛ в конце года после встречи с главой департамента судейства и инспектирования РФС Милорадом Мажичем, которая прошла, как выразился функционер, «неоднозначно», и проведенного по ее мотивам лигой анализа работы судей. В декабре документ вынесли на рассмотрение исполкома РФС, а потом в ходе «конструктивного диалога» доработали.

Среди принятых инициатив некоторые выглядят достаточно заметными. Они направлены в первую очередь на повышение «прозрачности» работы судей.

Так, Александр Алаев сообщил о том, что со следующего сезона придуманный при Ашоте Хачатурянце рейтинг судей, на основании которого осуществляются назначения на матчи и определяются размеры бонусов, станет публичным.

Кроме того, исполком РФС «закрепит» за лигой право «обращаться в департамент защиты игры для инициирования проверки с возможным нарушением VAR-протокола». Имеются в виду эпизоды, которые исследует система видеоассистента арбитра. До сих пор работа тех, кто отвечает за ее применение, оставалась закрытой, как и мотивация специалистов при рекомендациях арбитрам. Также РПЛ, не исключено, сможет запрашивать у экспертно-судейской комиссии при президенте РФС видеоанализ вызывающих разногласия эпизодов, даже если клуб не подал в орган соответствующее обращение.

Александр Алаев рассказал, что совместно с РФС готовится «стратегия развития системы VAR» в принципе. Она, видимо, будет включать в себя увеличение числа телекамер, следящих за матчами. Господин Алаев подчеркнул, что оно «потребует финансирования», но, по его словам, лига «готова это обсуждать».

Президент РФС Александр Дюков, в свою очередь, выделил «шесть направлений» реформ, рассматриваемых его структурой. Это изменения в «нормативно-методической базе судейства», его «организационной структуре», «более активное участие РПЛ в работе судейских органов», «расширение коммуникации и взаимодействия с клубами», «повышение открытости» и «технические улучшения в работе VAR».

Господин Дюков дал понять, что большинство предложений РПЛ РФС готов одобрить, пусть отдельные — с оговорками.

Решения исполкома РФС смотрятся вполне логичными, учитывая остроту темы, связанной с судейством. Обычно, говоря о ней, вспоминают прежде всего резонансное декабрьское выступление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, патронирующего клуб «Крылья Советов». Он говорил о якобы существующей в российском судейском корпусе коррупции. В январе по заявлению господина Федорищева региональное ГУ МВД возбудило уголовное дело «по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество)». Конкретных последствий у него пока нет.

Но есть куда более очевидные факторы, придающие проблеме актуальность. В текущем сезоне, несмотря на применение современных футбольных технологий, объем брака в действиях судей был достаточно высок. Sport24 с помощью экспертов по судейству насчитал в предыдущем 21 туре чемпионата страны 16 «серьезных» — иными словами, повлиявших на исход встречи — ошибок арбитров. Некоторые из них произошли в играх с участием лидеров турнира. По версии издания, если бы не эти ошибки, находящийся на первом месте «Краснодар» опустился бы на четвертую позицию, уступив верхнюю строчку «Спартаку». Общее же количество судейских неточностей было намного больше. По данным «Спорт-Экспресса», в осенней части чемпионата арбитрами было принято 44 ошибочных решения в 144 матчах.

Помимо этого, нередко возникают моменты из категории надолго сохраняющих статус «спорных».

Этот, скажем, момент из состоявшегося в середине марта центрального матча 21-го тура, в котором «Спартак» обыграл — 2:1 — «Зенит», сбросив его со второй позиции в таблице. Победный гол в концовке забил Кристофер Мартинс, а взятие ворот проверяла VAR, не зафиксировавшая положение вне игры, несмотря на то что значительная часть болельщиков была уверена в том, что Мартинс отличился из офсайда. Эту уверенность до сих пор сохранил и «Зенит», представивший собственные раскадровки эпизода. Из них следовало, что спартаковец все же был в офсайде.

Топ-менеджер одного из клубов РПЛ, оценивая “Ъ” итоги исполкома РФС, охарактеризовал их как «безусловный сдвиг в нужную сторону». Однако он отметил, что «большой он или маленький», станет понятно, «лишь когда инициативы будут реализованы на практике» и футбольное сообщество убедится, что «дело не ограничивается популистскими заявлениями».

Алексей Доспехов